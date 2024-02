Delph: "Der Sprung in den WM-Kader ist der Höhepunkt meiner Karriere"

"Der Sprung in den WM-Kader ist der Höhepunkt meiner Karriere"

Für Fabian Delph ist die Berufung in den WM-Kader Englands der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Die verpasste Chance auf den ganz großen Ruhm sei allerdings sehr bitter. Delph betont die vielen positiven Aspekte dieser WM. Allerdings könne er wohl erst nach der Rückkehr voller Stolz darauf zurückblicken, wenn er den jüngsten Familienzuwachs im Arm hält. "Mein Sprung in den WM-Kader ist der bisherige Höhepunkt meiner Karriere", so Delph. "Ich habe diese WM sehr genossen."