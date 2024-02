Die erste Auflage - 2022

Die erste Ausgabe von „The Next 90“ ist am 26. Januar 2022 gestartet, als sich 35 ehemalige Nationalspieler auf eine zehnmonatige Reise begaben. In seiner Ansprache rief FIFA-Präsident Gianni Infantino die Teilnehmer dazu auf, neben dem Platz denselben Einfluss auszuüben wie einst auf dem Platz. Dank diesem Programm können sie dieses Ziel erreichen.