The Next 90

FIFA-LEGENDS Mit den FIFA Legends würdigt die FIFA all diejenigen, die im Fußball etwas Wichtiges geleistet haben, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene. Insgesamt dürfen sich mehr als 7.000 Fußballer:innen und Trainer:innen «FIFA Legend» nennen. Fussballer:innen sind Vorbilder und gehen mit gutem Beispiel voran. Die Stars, die in der Vergangenheit Millionen von Fans auf dem Platz inspiriert haben, können auch ausserhalb des Platzes für kommende Generationen einen Unterschied machen. In diesem Sinne haben bereits jetzt mehr als 800 FIFA-Legends an Aktivitäten teilgenommen und ihre positiven Botschaften mit der internationalen Fußballgemeinschaft geteilt.