Quintana: "Wir haben die Fans von Panama stolz gemacht"

Der Cheftrainer der Frauen-Nationalmannschaft, Ignacio Quintana, nahm kürzlich am Forum zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teil

Der werdende Vater verriet, was es mit einem der herausragenden Tore des Turniers auf sich hat.

Quintana erklärt auch, wie Panamas Erfahrung als einer von acht Debütanten die nächste Entwicklungsphase prägen wird

Der 2. August 2023 ist ein Datum, das die Fussballfans in Panama wohl so schnell nicht vergessen werden. Im letzten Gruppenspiel der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ gegen Frankreich waren gerade einmal eine Minute und neun Sekunden gespielt, als Marta Cox' Freistoß aus der Distanz in die obere Ecke flog und das Netz der französischen Torhüterin küsste - es war Panamas erstes Tor in der Geschichte des Wettbewerbs.

Fast fünf Monate sind seitdem vergangen, doch Panamas Frauen-Nationaltrainer Ignacio Quintana bekommt immer noch eine Gänsehaut, als er sich den Treffer am Rande des Trainerforums nach der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft noch einmal ansieht.

"Ich wusste schon, dass sie dieses Tor schießen würde", sagt Quintana, als er Cox' meisterhaften Treffer noch einmal bewundern darf.

Treffer von Marta Cox | Panama vs Frankreich| FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ 00:50

"Sie kam eine Minute vor Spielbeginn zu mir und sagte: Wir werden Geschichte schreiben. Eine Minute später erzielte sie ein Tor. Sie wusste bereits, dass sie dieses Tor schießen würde. Auf jeden Fall!" Quintana bittet darum, sich den Clip noch einmal ansehen zu dürfen, und gesteht, dass er sich das Video vor jeder Trainingseinheit zur Motivation anschaut.

Als wäre Panamas Leistung gegen die fünftplatzierte Mannschaft der Weltrangliste (vor dem Turnier) nicht schon Grund genug zum Feiern im Stadion von Sydney gewesen, verrät Ignacio, dass hinter seiner Torreaktion ein sehr persönlicher Grund steckte.

"Viele Leute haben mich gefragt, warum ich zur Tribüne geschaut habe, als wir gefeiert haben. Ich hatte zwei Tage vor dem Jamaika-Spiel erfahren, dass ich Vater werden würde. Deshalb habe ich mich zur Tribüne gedreht, um meine Frau zu sehen. Ich feierte mit meiner Frau und meiner Tochter. Das war ein ganz besonderer Moment für mich", erinnert er sich gerührt.

Dieser besondere Moment hat auch die Sichtweise von Millionen panamaischer Fans auf den Frauenfussball grundlegend verändert.

"Als wir an der Weltmeisterschaft teilnahmen, war uns nicht wirklich bewusst, was wir erreicht hatten. Aber als wir in unser Land zurückkehrten und sahen, dass die Leute sie [die Spielerinnen] auf der Straße erkannten und dass es Mädchen gab, die Trikots mit den Nummern und Namen unserer Spielerinnen trugen, waren wir stolz."

Nach dem Turnier ist für Ignacio Quintana eines klar: Er möchte, dass Panama bei der nächsten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft wieder dabei ist. Doch dafür gibt es noch einiges zu tun. "Die Aufgabe des Verbandes besteht nun darin, die Fans und Spielerinnen stärker einzubinden und das Spiel zu professionalisieren, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Infrastruktur. Es ist ein Sport, der keine Grenzen kennt und der in einem Tempo wächst, das niemand erwartet hat."

Das Mädchen, das das T-Shirt mit dem Namen Marta Cox auf dem Rücken trug, wird wahrscheinlich in vier oder acht Jahren die nächste Marta Cox sein. Wir fühlen uns den Eltern und Mädchen verpflichtet, die unsere Bemühungen wertgeschätzt haben. Iganacio Quintana Trainer der Frauen-Nationalmannschaft Panamas

In nächster Zeit liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung des Jugendfussballs, wo die nächste große Generation von Stars geschmiedet werden soll. Die Qualifikationsspiele für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft in der Dominikanische Republik 2024 stehen auf der Agenda. Panama eröffnet die Qualifikation am Freitag, 2. Februar, gegen die USA. Kanada und Puerto Rico komplettieren die Gruppe B.

"In unserem Fall sind wir kein Land mit vielen spielberechtigten Spielerinnen und haben daher ein sehr niedriges Durchschnittsalter in unserer A-Nationalmannschaft. Für uns ist ein U-17- oder U-20-Wettbewerb wie ein direktes Scouting. Marta Cox zum Beispiel hat das vor ein paar Jahren erlebt. Sie hat schon mit 13 oder 14 Jahren in der A-Nationalmannschaft gespielt. Nach und nach versuchen wir, ihnen mehr Hilfsmittel an die Hand zu geben, nicht nur im Hinblick auf den Fussball, sondern auch in Bezug auf Ernährung, Psychologie und Gesundheit. Das sind Aspekte, bei denen wir noch im Rückstand sind und die wir nicht vernachlässigen dürfen", so Quintana.

Panama setzt sich für Gleichstellung der Geschlechter ein 03:39

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) hat in den letzten drei Jahren ein halbes Dutzend FIFA-Programme zur Förderung des Frauenfussballs in Anspruch genommen und damit einen Beitrag zur Erreichung von Ziel 8 der Strategischen Ziele für den Weltfussball 2023-2027 geleistet: "Förderung der Weiterentwicklung des Frauenfussballs".

"Die FIFA hat bereits mehr Nationalmannschaften die Türen zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft geöffnet", erklärt Quintana. "Diese Öffnung der Türen gab uns die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass wir nicht weit davon entfernt sind, konkurrenzfähig zu sein. In unserem Fall haben wir uns während der Weltmeisterschaft schwer getan, aber wir haben uns sehr darüber gefreut, dass andere Mannschaften, die zum ersten Mal dabei waren, Spiele gewinnen konnten. Das lässt uns hoffen, dass es in vier Jahren genauso sein wird."

Das Trainerforum nach der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft bot auch die Gelegenheit, mit mehr Informationen nach Hause zurückzukehren und neue Trainerallianzen zu schmieden.

"Für uns, die wir zum ersten Mal dabei sind, ist es von grundlegender Bedeutung, sich mit Trainern wie Jorge Vilda in einer Gruppe auszutauschen oder mit einer Trainerin wie Jill Ellis, die zwei Weltmeisterschaften gewonnen hat, zu sprechen. Ich denke, das war ein einzigartiger Moment. Ich bin hierher [ins Home of FIFA] gekommen, um zu lernen, und mit der Verpflichtung nach Panama zurückzukehren, diese Erfahrungen mit den dortigen Trainern zu teilen."

Aus den Erfahrungen, die in Australien gemacht wurden, hat das Team bereits Lehren gezogen und Bausteine für künftige Fortschritte geschaffen.

"Es war eine Erfahrung, bei der alles neu für uns war", gibt Quintana freimütig zu. "Wir haben versucht, es zu genießen, aber wir hatten auch die Verantwortung vor Augen, dass dies die erste WM von vielen sein sollte. Wir wollten lernen, aber auch analysieren, wie wir uns wieder qualifizieren können, denn wir wussten, dass es ein schwieriges Turnier in einer sehr schwierigen Gruppe werden würde.