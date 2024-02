Australien sucht mit innovativem Fördersystem für Nachwuchstalente die Stars von morgen

Expertenwissen der FIFA floss in den Aufbau des neuen Fördersystems für Nachwuchstalente in Australien ein

Über das innovative Fördersystem sollen Nachfolger für Stars wie Sam Kerr oder Matt Ryan gefunden werden

Massgeschneiderte Mechanismen für Erfassung der weit verstreuten australischen Bevölkerung

Der australische Fussballverband Football Australia hat vor wenigen Tagen sein innovatives Fördersystem für Nachwuchstalente (TDS) lanciert. Kernstück des in enger Abstimmung mit der technischen Abteilung der FIFA entwickelten Systems ist die umfassende und ausgedehnte Identifizierung und Entwicklung von Talenten.

Das massgeschneiderte Projekt wurde mit Blick auf eine Reihe spezifischer relevanter Aspekte entwickelt, zu denen nicht nur die weit verstreute Bevölkerung Australiens gehört, sondern auch die Suche nach einem angemessenen Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Akteuren. Das Fördersystem wurde bereits erfolgreich erprobt und soll in den kommenden drei Jahren vollständig umgesetzt werden.

Genau sechs Monate nach dem Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ und in Anbetracht des erklärten Ziels von Football Australia, den Bereich der weiblichen Spitzenleistungen auszubauen, waren Zeitpunkt und Ort der Bekanntgabe im Home of the Matildas in Melbourne perfekt gewählt.

"Die Vorstellung und nun folgende Umsetzung des Fördersystems für Nachwuchstalente von Football Australia unterstreicht unsere Ausrichtung an den globalen Standards der FIFA für die Talentförderung und zeigt deutlich unser Streben nach Spitzenleistungen auf der Weltbühne", so James Johnson, CEO von Football Australia.

Das 2020 unter Leitung von Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, lancierte FIFA-Fördersystem für Nachwuchstalente soll den Mitgliedsverbänden helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, indem es sicherstellt, dass alle talentierten Spielerinnen und Spieler die Chance haben, entdeckt und gefördert zu werden. Das TDS entspringt dem langfristigen Engagement der FIFA, weltweit die Entwicklung von Fussballtalenten zu fördern, und wird dazu beitragen, das fussballerische Niveau im internationalen Männer- und Frauenfussball überall auf der Welt zu steigern. Schon jetzt gibt es Zeichen dafür, dass sich die Konzentration der FIFA auf die Entwicklung des Fussballs weltweit auszahlt. FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr als "wahrhaft umwälzend" und würdigte damit den Erfolg des Turniers auf und abseits des Spielfelds ebenso wie das unglaublich dynamische Wachstum des Frauenfussballs. Auch der jüngste AFC Asien-Pokal, bei dem Australiens Männer-Nationalteam das Viertelfinale erreichte, unterstrich die rasante Entwicklung des Fussballs auf dem grössten Kontinent der Welt.

In der FIFA-Analyse des Fussball-Ökosystems wurden verschiedene Empfehlungen für die Vision von Football Australia formuliert, darunter die Verbesserung der Möglichkeiten zur Identifizierung und Förderung von Talenten, die Steigerung der Effizienz bei der Datenverwaltung, Verbesserungen bei der Spielerverfolgung sowie die Intensivierung der Entdeckung von Talenten insbesondere in ländlichen Gebieten.

"Das Projekt zur Erkennung von Talenten ist eine innovative Initiative zur Identifizierung aufstrebender Talente bei Jungen und Mädchen überall in Australien", sagte April Heinrichs diese Woche in Melbourne in ihrer Funktion als FIFA-Hochleistungsspezialistin. In ihrer Karriere gewann Heinrichs die FIFA Frauen-WM 1991 als Spielerin und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2004 als Trainerin.

"Dieses Projekt wird eine landesweite Diskussion anstossen, wie Spielerinnen und Spieler von nationalem Format in allen Altersgruppen aussehen. Der Ansatz von Football Australia ist der erste seiner Art – ein ganzheitlicher und umfassender Prozess, der Top-Talente aufspürt und zudem mehr Trainerinnen und Trainer in den Prozess einbindet", so Heinrichs weiter.

"Das TDS-Projekt des australischen Verbands steht in direktem Zusammenhang mit der Auswahl von Jungen und Mädchen für die Nachwuchs-Nationalteams. Tatsächlich wurde am Abend der Lancierung eine junge Frau als Ersatzspielerin für das bevorstehende Trainingslager der U-17-Auswahl nominiert, die ihre Chance aufgrund einer Verletzung erhielt. Sie ist eine der jüngsten Spielerinnen, die je zu einem TDS-Spiel eingeladen wurde. Nun wird sie an ihrem ersten Trainingslager des Nationalteams teilnehmen."

Die Entdeckung von Talenten in ländlichen Gebieten ist in Australien besonders wichtig, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung über ein riesiges Gebiet verteilt und oft weit von den Hauptstädten und grossen Zentren entfernt lebt.

"Bisher waren die Spielerinnen und Spieler, die für unsere Nachwuchs-Nationalteams ausgewählt wurden, meist in den grossen Metropolen beheimatet, wo sie in A-League-Klubs oder in Programmen der Mitgliedsverbände aktiv waren", sagte Ernie Merrick, der leitende Fussballdirektor von Football Australia.

"Dieser Ansatz bei der Talentsuche hat allerdings oft dazu geführt, dass Spielerinnen und Spieler, die in abgelegenen Regionen leben und nicht Teil eines bereits bestehenden Förderprogramms sind, kaum Chancen hatten, auf dem Schirm des technischen Personals der Nationalteams aufzutauchen."

"Um sicherzustellen, dass unsere Nachwuchs- und A-Nationalteams auf der asiatischen und auch auf der globalen Fussballbühne erfolgreich sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die besten Spielerinnen und Spieler aus allen Teilen des Landes identifizieren und fördern und dass niemand zurückgelassen wird", fügte Merrick hinzu. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung als Trainer von staatlichen Akademien und Jugendnationalmannschaften und gewann mit Melbourne Victory die Meisterschaft in der A-League.

Die geografischen Gegebenheiten sind indes nur ein Aspekt der Hürden für den Fussball in Australien. In dem überaus sportbegeisterten Land gibt es Meisterschaften und andere Wettbewerbe in verschiedensten Disziplinen. Allein in der Region Sydney gibt es mehr als zwei Dutzend Spitzenteams, die alle um Spitzensportler konkurrieren.

Es ist unglaublich wichtig, dass jedes Mädchen und jeder Junge, die jeden Morgen aufwachen und eine Matilda oder ein Socceroo sein wollen, die gleiche Chance bekommen, ihre Träume zu verwirklichen und ihr fußballerisches Potenzial auszuschöpfen. Rae Dower Technischer Direktor von Football Australia (Frauenfussball) und Cheftrainer der Junior Matildas

Die Zahl der weiblichen Spieler in New South Wales, dem grössten Bundesstaat Australiens, ist um 30 Prozent gestiegen, was die Identifizierung von talentierten Nachwuchsspielerinnen noch schwieriger macht.

Rae Dower, Technische Direktorin für Frauenfussball bei Football Australia und Cheftrainerin der Junior Matildas, ist überzeugt, dass die TDS nach der erfolgreichen Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ genau zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Australien ist nach der erfolgreichsten Frauen-Sportveranstaltung aller Zeiten immer noch von der "Matildas-Mania" erfasst, und das hat zur Folge, dass mehr Mädchen und Jungen Fussball spielen wollen", sagte Dower, zu deren umfangreichem Lebenslauf auch die Teilnahme am ersten FIFA-Trainer-Mentorenprogramm und die Mitwirkung an der Durchführung des FIFA-Trainerausbildungsprogramms in Australien vor zwei Jahren gehören. "Die Anmeldungen für die kommende Saison explodieren förmlich, und die Vereine im ganzen Land platzen aus allen Nähten. Da mehr Spieler als je zuvor spielen, ist es wichtig, dass wir strategisch arbeiten, um die nächste Generation [von Nationalspielern] zu identifizieren, zu fördern und zu entwickeln. Es ist unglaublich wichtig, dass jedes Mädchen und jeder Junge, der jeden Morgen aufwacht und eine Matilda oder ein Socceroo sein möchte, die gleiche Chance erhält, seinen Träumen zu folgen und sein fußballerisches Potenzial zu entfalten. Durch die Zusammenarbeit der Mitarbeiter von Football Australia mit den Mitarbeitern der Mitgliedsverbände in den Bundesstaaten und Territorien können wir mehr Talentförderungsspiele im ganzen Land veranstalten und mehr und öfter nach der nächsten Generation talentierter Spieler Ausschau halten."

Daher setzt Football Australia mit dem neuen TDS nun verstärkt auf datengestützte Talent-Identifizierung. Ein spezielles Webformular zur Talent-Identifizierung ermöglicht es akkreditierten und zugelassenen Trainerinnen und Trainern, bei Vereinsspielen sowie bei staatlichen und nationalen Talentsichtungsspielen technische Bewertungen der Akteure abzugeben. Im Rahmen des Fördersystems für Nachwuchstalente von Football Australia werden in allen Bundesstaaten und Territorien häufige TDS-Spiele angesetzt.

"Der Ansatz von Football Australia, das technische Fachwissen der FIFA in die Entwicklung der TDS-Strategie einzubeziehen, unterstreicht unser gemeinsames Engagement für das Wachstum und die Entwicklung der nächsten Generation australischer Fussballtalente und soll sicherstellen, dass wir jedem aufstrebenden Talent die Chance geben, entdeckt und gefördert zu werden“, fügte Steven Martens, der FIFA-Leiter für globale Fussballentwicklung, hinzu. Rae Dower, Technische Leiterin für Frauenfussball bei Football Australia und Cheftrainerin der Junior Matildas ist ebenfalls davon überzeugt, dass das neue TDS nach der erfolgreichen Ausrichtung der FIFA Frauen-WM 2023 genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.

Ulf Schott, Leiter der FIFA-Hochleistungsabteilung, pflichtete dem bei: "Es ist fantastisch zu sehen, wie Football Australia in enger Zusammenarbeit mit der FIFA einen innovativen Plan entwickelt hat, um Talente noch besser zu identifizieren und zu fördern. Dieser Ansatz wird zweifellos dazu beitragen, die zukünftige Entwicklung des Fussballs auf internationaler Ebene zu stärken und zu bereichern."

Football Australia stellt nationales Talentförderungsprogramm vor Previous 01 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme 02 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme 03 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme 04 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme 05 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme 06 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme 07 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme 08 / 08 Football Australia launch Talent Development Scheme Next