Bahnbrechendes Sicherheitsprogramm für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft UAE 2024 Dubai™

"Das Engagement der FIFA für den Schutz bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2024 beinhaltet einen proaktiven, opferorientierten Ansatz", fügte Cunningham hinzu. "Wir legen großen Wert auf den persönlichen Kontakt mit Teams, Schiedsrichtern, Mitarbeitern und Freiwilligen, um Vertrauen in unsere Meldesysteme aufzubauen. Der Aufbau persönlicher Beziehungen hat sich als entscheidend erwiesen, wie ein starker Trend bei unseren Wettbewerben zeigt, bei denen die Menschen eher bereit sind, Vorfälle persönlich zu melden als über anonyme Kanäle." "Diese Betonung des menschlichen Engagements mit den Beteiligten an den Wettbewerben hat erfolgreich Barrieren für die Meldung von Vorfällen abgebaut und die Bedeutung direkter, zwischenmenschlicher Beziehungen für die Gewährleistung eines sicheren Veranstaltungsumfelds unterstrichen." Die Meldemöglichkeiten bleiben auch nach Abschluss des Turniers bestehen, so dass sich die Betroffenen mit ihren Anliegen an die FIFA wenden können.