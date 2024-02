Ozu Moreira: “Der Fussball verbindet”

Der in Brasilien geborene Kapitän der japanischen Nationalmannschaft spricht über seine inspirierende Lebensgeschichte, die ihn von Rio de Janeiro an die Spitze des asiatischen Fussballs geführt hat

Der Gewinner des adidas Goldenen Balls 2019 ermutigt die nächste Generation, "Träume und Ziele zu verwirklichen"

"Wenn jemand mit dir Fussball spielt, kann er schnell dein Freund werden“

Die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft VAE 2024 Dubai™ wird mit Sicherheit für spektakuläre Momente, Spannung und Emotionen sorgen. Die einzigartige und inspirierende Reise eines bestimmten Spielers ist jedoch auch ein perfektes Beispiel dafür, wie verschiedene Kulturen zusammenfinden und sich durch den Sport besser verstehen lernen können.

Der japanische Spielertrainer Ozu Moreira, einer der besten Verteidiger der Welt, ist in der brasilianischen Millionenstadt Rio de Janeiro geboren und aufgewachsen und begann bereits im Alter von sechs Jahren an den Stränden von Copacabana mit dem Beach Soccer.

Als seine Leidenschaft wuchs, träumte er davon, ein professioneller Beach-Soccer-Spieler zu werden, aber im Gegensatz zu Millionen seiner Landsleute konnte er sich nie vorstellen, das berühmte gelbe Trikot Brasiliens zu tragen. Stattdessen wünschte sich Ozu, im Ausland zu spielen und durch Beach Soccer eine neue Kultur kennenzulernen. Im Jahr 2007 bot sich diese Gelegenheit in Japan. Bei seiner Ankunft war es Liebe auf den ersten Blick, und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit.

"Es lag an der Kultur und dem Empfang, den mir die Japaner bereiteten. Die Tatsache, dass ich Ausländer war, hat mir zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gegeben, anders zu sein. Ich schätze die Liebe und Zuneigung, die sie mir entgegenbrachten, bis zum heutigen Tag", erklärte er. "Japan ist ein fesselndes Land. Wenn man die Gelegenheit hat, es zu besuchen, empfehle ich es jedem, denn es ist wunderbar, sich in das Land zu verlieben."

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten hat sich Ozu schnell an die Lebensweise in seiner neuen Heimat gewöhnt und sie in sich aufgenommen. "Die Kultur in Brasilien und die Kultur in Japan sind völlig unterschiedlich. Ich glaube, dass die japanische Kultur mich als Person und als Mann weitergebracht hat. Von der Kindheit bis zum Erwachsensein gibt es eine sehr starke Disziplin. Ich glaube also, dass Disziplin und die japanische Kultur in meinem Leben sehr wichtig waren." Ozu sprach anschließend fließend Japanisch und erhielt 2012 die japanische Staatsbürgerschaft. Er wurde sofort in die japanische Nationalmannschaft berufen und wurde zu einer Schlüsselfigur bei der Steigerung des Bekanntheitsgrads des Beach Soccer in seiner Wahlheimat, vor allem durch seine eigenen Leistungen. Der überragende Verteidiger gewann den Silbernen Ball von adidas bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Tahiti 2013 und den Goldenen Ball von adidas als bester Spieler des Turniers bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Paraguay 2019.

Doch Japans Kapitän glänzt nicht nur auf dem Spielfeld: Er setzt sich auch dafür ein, die Kraft des Fussballs für das Gute zu nutzen. "Ich denke, dass Fussball ein Sport ist, der viele Emotionen vermittelt. Er macht keinen Unterschied zwischen Kultur, Rasse oder finanziellem Status. Wenn jemand mit dir Fussball spielt, kann er schon dein Freund werden. Ich denke, Fussball vermittelt das. Die Freude über einen Sieg, der Schmerz über eine Niederlage, die Liebe, mit der man sein Team anfeuert, ein Familienmitglied, einen Spieler. Ich glaube, der Fussball hilft, das Leben vieler Menschen zu vereinen und zu stabilisieren. Ich glaube, Fussball ist die beliebteste Sportart weltweit. Was den Beach Soccer betrifft, der trotz unterschiedlicher Techniken dem normalen Fussball ähnelt, denke ich, dass er viele Länder in schwierigen Zeiten näher zusammenbringt."

Ozu Moreira möchte die nächste Generation inspirieren 01:23

Ozus bemerkenswerte Geschichte ist ein weiterer Beweis für die Kraft des Fussballs, Grenzen zu überwinden und die Welt zu vereinen. Sein Ziel ist es nun, mehr Kindern das Spiel näher zu bringen, mehr Möglichkeiten für alle zu schaffen und die Menschen zusammenzubringen. "Ich glaube, jedes Land hat eine Leidenschaft für den Fussball. Und dort, wo der Fussball nicht so bekannt ist, sollte man Kurse und Werbeaktionen veranstalten und einen Weg finden, diese Botschaft zu vermitteln und Kindern und Zuschauern die Magie des Fussballs näher zu bringen. Das mache ich auch in Japan sehr oft. Ich gehe in Schulen, ich gehe in Städte, die kaum Strände haben. So habe ich die Möglichkeit, ein wenig von der Kultur des Beach Soccer zu vermitteln. Ich denke, dass ich überall, wo ich hingehe, etwa 100 Kinder erreichen kann. Nach und nach versuche ich also, meinen Bekanntheitsgrad und mein Image zu nutzen, um auch den Sport zu fördern.“