Noch mehr Copa- und EURO-Spannung

Der OFC-Nationen-Pokal endet bereits am 11. Juni, das Turnier in Amerika läuft vom 3. bis 26 Juni und die Europameisterschaft in Frankreich vom 10 Juni bis 10. Juli. Die Gewinner der Turniere in Ozeanien und Europa lösen gleichzeitig das Ticket für den FIFA Konföderationen-Pokal Russland 2017. Aus Südamerika hat sich Chile bereits mit dem Gewinn der Copa America 2015 für Russland qualifiziert.