Entscheid der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission gegen Franz Beckenbauer, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt

Dem Entscheid der rechtsprechenden Kammer ging ein am 22. März 2016 eingeleitetes Verfahren der Untersuchungskammer voraus, in dem diese zum Schluss gekommen war, dass Franz Beckenbauer, Theo Zwanziger und Horst. R. Schmidt im Zusammenhang mit einer Zahlung von CHF 10 Millionen vom oder im Auftrag des Organisationskomitees (OK) an Mohamed bin Hammam im Jahr 2002 gegen Art. 27 FER (Bestechung und Korruption) verstoßen haben. Die Zahlung war an die Bewilligung einer finanziellen Zuwendung von CHF 250 Millionen gekoppelt, die dem OK von der FIFA zwischen 2002 und 2006 zugesprochen und ausgezahlt worden war.