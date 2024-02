Die Komoren: Erfolg trotz Widrigkeiten

Beste Klassierung der Komoren Ende 2023 in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Tore, Spannung, Dramatik, Emotionen ... alles, was es für ein legendäres Spiel brauchte. Ein Mythos mit grosser Symbolik, denn diese Partie zeigte eindrucksvoll, dass die Komoren trotz aller Widrigkeiten mit den Besten mithalten können.

„Wir sind ein fragiles Land“, erklärte Saïd Ali Saïd Athouman, Präsident des Fussballverbands der Komoren (FFC). „Wie jeder Inselstaat sind wir mit grossen Herausforderungen im Bereich Wirtschaft, Umwelt und Transport konfrontiert. Nur ein Beispiel: Für jede Reise in ein anderes Land oder auf eine andere Insel sind wir auf das Flugzeug angewiesen. Das kostet und schadet der Umwelt. Trotz der Schwierigkeiten schlagen wir uns durch!“

Und die Komoren sind schlagkräftig. In den letzten zehn Jahren hat das Nationalteam kontinuierlich Fortschritte erzielt. Jüngst erzielte die Mannschaft gegen Ghana und die Zentralafrikanische Republik in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ weitere bemerkenswerte Erfolge. Verdienter Lohn war Ende 2023 der Sprung auf Rang 119 in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste, die beste Klassierung überhaupt.