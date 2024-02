Die gesamte laotische Fussballgemeinschaft profitiert vom neuen LFF-Trainingszentrum KM16 in Champi-Champa

Der Ausbau des LFF-Trainingszentrums KM16 in Champi-Champa hat der Entwicklung des laotischen Fussballs einen großen Schub gegeben.

Mit Hilfe des FIFA-Forward-Programms, das den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden Finanzmittel für maßgeschneiderte fussballbezogene Projekte zur Verfügung stellt, konnte der laotische Fussballverband (LFF) in vielen Bereichen des Fussballs stetige Verbesserungen erzielen.

Mit einer Bevölkerung von weniger als acht Millionen Einwohnern und als einziger Binnenstaat in Südostasien steht Laos vor einzigartigen Herausforderungen bei der Bereitstellung von Infrastrukturen für Nationalmannschaften, Männer- und Frauenfussball, Jugend- und Breitenfussballentwicklung.

Mit dem LFF-Trainingszentrum KM16 in Champi-Champa verfügt der LFF nun über eine Einrichtung, die dem Sport auf allen Ebenen gerecht wird und gleichzeitig eine Plattform für den Aufbau künftiger Kapazitäten bietet.

"Der laotische Fussballverband hat sich aufrichtig und langfristig für die Entwicklung des Fussballs eingesetzt, indem er die FIFA-Forward-Gelder in den Aufbau eines nationalen Trainingszentrums mit Spielfeldern investiert hat", sagte Kenny Jean-Marie, FIFA Chief Member Associations Officer. "Wir freuen uns, dass wir dieses Engagement unterstützen können. Wir haben gemeinsam daran gearbeitet, eine neue Fussballlandschaft im Land zu schaffen, die mehr Jungen und Mädchen als je zuvor die Chance gibt, am schönen Spiel teilzunehmen."

Die kürzlich abgeschlossene Erweiterung war die dritte Stufe des KM16-Projekts. Zu den zusätzlichen Einrichtungen gehören unter anderem neue Spielfelder, eine Sporthalle und Parkplätze sowie zwei Naturrasenplätze in voller Größe, die durch FIFA Forward 1.0. und 2.0 finanziert wurden.

Die Anlage befindet sich innerhalb des KM16-Nationalstadionkomplexes und ist in der einzigartigen Lage, alle Ebenen des laotischen Fussballs zu versorgen, von den Basisvereinen bis hin zu den Jugend- und A-Nationalmannschaften.

"Im Namen der gesamten laotischen Fussballgemeinschaft bin ich der FIFA von ganzem Herzen dankbar für die anhaltende Unterstützung des LFF bei seinen Bemühungen, den Standard der Fussballinfrastruktur in Laos zu verbessern", sagte Viphet Sihachakr, Präsident des LFF. "Dieses Trainingszentrum wird den Spielern der Nationalmannschaften der Männer und Frauen auf allen Ebenen bessere Trainingsmöglichkeiten bieten und damit das Leistungsniveau der nächsten Generationen laotischer Fussballer steigern."

Einweihung des Champi-Champa LFF-Ausbildungszentrums in Vientiane, Laos

"Wir sind der FIFA dankbar für diese unglaubliche Unterstützung und ihr Engagement für die Entwicklung des Fussballs auf allen Ebenen", sagte Keomany. "Wir haben hier ein Erweiterungsprojekt abgeschlossen, das nun als multifunktionaler Raum dient, in dem wir vom Training der Nationalmannschaft über lokale Basisprogramme bis hin zu unterhaltsamen Fußballaktivitäten für junge Talente an jedem Wochenende so vieles anbieten können."