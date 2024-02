Copa Federal Femenina: Meilenstein der Frauenfussballförderung in Argentinien

In Argentinien ist die Fussballleidenschaft in allen Landesteilen und unabhängig vom Geschlecht gross. Davon zeugt auch die Copa Federal Femenina, der nationale Pokalwettbewerb der Frauen. Die ersten drei Auflagen des Turniers, das der argentinische Fussballverband (AFA) 2021 ins Leben gerufen hat, wurden über das FIFA-Forward-Programm finanziell und logistisch unterstützt und haben sich als Erfolg und solide Grundlage für die Zukunft erwiesen.

Mit der Copa Federal wollte man die direkt dem AFA angeschlossenen Klubs der Primera División A, B und C mit denen zusammenführen, die dem AFA über den Consejo Federal de Fútbol Argentino (CFFA) angeschlossen sind. Ziele des Turniers sind unter anderem die Föderalisierung des Frauenfussballs, die weitere landesweite Professionalisierung, die derzeit nicht über die erste Liga (Primera A) hinausgeht, eine breitere Basis von Spielerinnen im Alter von 16 bis 18 Jahren sowie die Förderung der Nationalteams.

Über das FIFA-Forward-Programm sind Mittel in Höhe von USD 900 000 in das Turnier geflossen, doch Luis Castro, Entwicklungsleiter des AFA, lenkt den Blick auf weitere Unterstützungsmassnahmen. „Die von der FIFA geleistete Unterstützung ging über das Finanzielle hinaus. Es wäre sehr dumm von uns gewesen, nicht alle von der FIFA zur Verfügung gestellten Instrumente zu nutzen“, betont er.

„Wir sprechen hier von sportlicher und technischer Unterstützung, Experten und sogar infrastrukturellen Hilfen. All dies war für die Schaffung, Ausweitung und Entwicklung der Copa Federal nötig, immer im Rahmen unseres strategischen Entwicklungsplans für die Sportart“, erklärt er.

Der Direktor der FIFA-Mitgliedsverbände für Nord- und Südamerika, Jair Bertoni, betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedsverbänden bei der Einführung dieser Art von Wettbewerb zu helfen. "Durch das Forward-Programm haben wir zum Wachstum und zur Entwicklung des Fussballs in einem Land beigetragen, das sich für diesen Sport begeistert, und Tausenden von Frauen die Möglichkeit gegeben, in einem zunehmend professionellen und wettbewerbsorientierten Umfeld auf höchstem Niveau zu spielen", so Bertoni.