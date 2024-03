Spanien setzt sich ab, Salomon-Inseln im Aufwind

Rekordzahl von 193 Teams nun in der Rangliste vertreten

Spanien festigt Spitzenposition in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste

Die Qualifikation für das Olympische Fussballturnier der Frauen Paris 2024 stand in den ersten drei Monaten des Jahres für die Frauen-Nationalteams der OFC, der UEFA und der AFC im Mittelpunkt. Zudem fanden die Meisterschaft der westasiatischen Fussballverbände 2024 sowie der Concacaf W Gold Cup 2024 statt.

Insgesamt wurden im genannten Zeitraum 126 Länderspiele ausgetragen, die zu zahlreichen Veränderungen in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste geführt haben.

Der Weltranglistenerste Spanien (1.) hat die Führung vor dem nächsten Verfolger ausgebaut. Dies ist nun England (2., +2 Plätze). Frankreich (3.) kann sich trotz der Niederlage gegen die Roja im Finale der UEFA Nations League weiterhin in den Top 3 der Weltrangliste halten.

Die USA (4., -2 Plätze) hingegen gewannen zwar am 10. März den Titel bei der Concacaf-Meisterschaft, rutschten jedoch wegen der 0:2-Niederlage im Gruppenspiel gegen Mexiko um zwei Plätze ab. Deutschland (5., +1) rückt in die Top 5 vor, während Brasilien (10., +1) wieder in die Top 10 vorstossen konnte, wo sich auch Schweden (6., -1), Japan (7., +1), die Niederlande (8., -1) und Kanada (9., +1) finden.