In einem Jahr beginnt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ der Männer, und der FIFA-PlayOn-Podcast ist zurück und geht in seine zweite Saison. Der Podcast wird von der ehemaligen englischen Nationalspielerin und Expertin Eniola Aluki und dem spanisch-deutschen Singer-Songwriter Alvaro Soler moderiert. Die Interviewpartner sind legendäre Fussballer und bahnbrechende Musiker, die das Zusammenspiel von Musik und Fussball in ihrem Leben beleuchten.