Präsident des brasilianischen Fussballverbands setzt bei Treffen in Paris auf Partnerschaften

"Wir haben mehrere wichtige Themen in allen Bereichen des weltweiten Fussballs angesprochen: Männerfussball, Frauenfussball, Jugendfussball, Disziplinarverfahren und der Kampf gegen den Rassismus, der sich weltweit dramatisch ausgebreitet hat", erklärte der CBF-Präsident. "Es war ein sehr wichtiges Treffen. Wir haben auch über Fussball für Gruppen gesprochen, die sich bisher ausgeschlossen fühlen, und alle Verbände und Konföderationen werden uns dabei voll unterstützen." Angesichts seiner Geschichte, der errungenen Titel und der Anzahl seiner aktiven Spieler gilt Brasilien natürlich als einer der wichtigsten Mitgliedsverbände in der weltweiten Fussballgemeinde. Der CBF-Präsident erklärte, er hoffe, die wertvollen Erfahrungen aus Brasilien nutzen zu können, um die Entwicklung des Fussballs auf der ganzen Welt zu fördern.

"Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen können, wie z.B. die Gründung einer Organisation, die die portugiesischsprachigen Verbände zusammenbringt. Das wäre ein großer Schritt nach vorne für alle Beteiligten, wenn wir unser gesamtes Fachwissen in den Bereichen Führung, Trainerausbildung und Entwicklung im Fussball, Futsal und Beach Soccer teilen", so Rodrigues weiter, der im März 2022 in sein Amt gewählt wurde, nachdem er zuvor als Vizepräsident und amtierender Präsident fungiert hatte. Außerdem ergänzte er: "Der brasilianische Fussballverband freut sich, diesen Ländern zur Seite zu stehen und seine Erfahrungen weiterzugeben, insbesondere durch Kurse, die in Brasilien oder online abgehalten werden und an denen jeder teilnehmen kann. Und die Rolle der FIFA – die uneingeschränkte Unterstützung dieser Belange nach der Eröffnung besagter Organisation – ist dabei von grundlegender Bedeutung."