Infantino: „Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ werden als Teil eines Siegerteams eine unvergessliche Show bieten“

Ansprache des FIFA-Präsidenten bei der Eröffnung des Geschäftsgipfels der Spielorte in Miami

Gianni Infantino erklärte gegenüber Vertretern der Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, sie seien Teil eines Siegerteams, das gemeinsam mit der FIFA die grösste Show auf Erden auf die Beine stellen werde. Der FIFA-Präsident betonte anlässlich der Eröffnung des zweitägigen Geschäftsgipfels der WM-Spielorte in Miami (USA), das Turnier biete eine Chance, Menschen zusammenzubringen, und es sei wichtig, Millionen ausländischer Fans ein herzliches Willkommen zu bereiten.

„Diese [FIFA]-WM wird nicht nur die grösste aller Zeiten sein, sondern auch die grösste Show auf Erden. Daran wird sich jeder erinnern“, so Infantino, der einen Monat nach der Präsentation des Spielplans für das Turnier erneut nach Miami gereist ist.

Beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA werden zum ersten Mal 48 Teams antreten. Eine weitere Premiere sind die drei Gastgeberländer. Die Rekordzahl von 104 Spielen wird auf 16 Spielorte aufgeteilt, nämlich Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle, Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey, Toronto und Vancouver.