Gianni Infantino trifft Präsidenten des Fussballverbands der VAE und prophezeit den jungen Spielern des Landes eine grosse Zukunft

Das Treffen erfolgte im Rahmen der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft VAE Dubai 2024™ , die vom 15. bis zum 25. Februar in Dubai stattfindet. Gianni Infantino wertete die Ausrichtung des Turniers als Beleg für das Engagement des UAEFA für den Fussball. Das Land war mit Dubai bereits 2009 Veranstalter des Turniers und Schauplatz der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2021™, bei der sich Chelsea im Finale gegen Palmeiras durchsetzte.

„Es war mir eine grosse Ehre, erstmals den neu gewählten Präsidenten des Fussballverbands der Vereinigten Arabischen Emirate, Hamdan bin Mubarak al-Nahyan, zu treffen und mit ihm die Fussballförderung in dessen herrlichem Land zu erörtern. Ich bin überzeugt, dass der Fussball in den VAE unter seiner Führung in die richtige Richtung geht“, betonte der FIFA-Präsident.