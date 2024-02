Gianni Infantino erlebt „unglaubliches“ Finale des AFC Asien-Pokals 2023 in Doha

Der asiatische Fussball habe sein wahres Potenzial gezeigt, sagte Gianni Infantino nach dem Besuch des „unglaublichen“ Endspiels des AFC Asien-Pokals 2023 zwischen Katar und Jordanien im Lusail-Stadion in Katars Hauptstadt Doha. Der FIFA-Präsident verfolgte die Partie an der Seite des Emirs von Katar, Tamim Bin Hamad Al Thani, und erlebte den 3:1-Sieg des Gastgebers vor einem leidenschaftlichen Publikum. Damit verteidigte Katar den 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals gewonnenen Titel. Der FIFA-Präsident gratulierte beiden Teams bei seinem neuerlichen Besuch in dem Stadion, in dem er am 12. Januar bereits das Eröffnungsspiel des Turniers zwischen Katar und Libanon und das historische Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ zwischen Argentinien und Frankreich vor gut einem Jahr erlebt hatte.

„Was für ein unglaubliches Finale wir im Lusail-Stadion erlebt haben! Glückwunsch an Gastgeber Katar zur erfolgreichen Titelverteidigung und auch an Jordanien für ein unglaubliches Spiel“, sagte Infantino, der gemeinsam mit anderen Würdenträgern, darunter auch AFC-Präsident Salman bin Ebrahim Al Khalifa, die Siegerehrung vornahm. „Dieses Spiel und auch die fantastischen Fans haben unglaubliche Erinnerungen an die FIFA Fussball-WM 2022 geweckt – an einem Abend, an dem der asiatische Fussball im Mittelpunkt stand und der ganzen Welt sein wahres Potenzial gezeigt hat. Dank an alle Menschen in Katar und alle, die an der Ausrichtung dieses überaus erfolgreichen Turniers beteiligt waren.“