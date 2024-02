Infantino: "Episches" WM-Finale 2026 in New York, New Jersey wird die Welt vereinen

Grösstes Spiel in der Fussballgeschichte für den FIFA-Präsidenten

Aztekenstadion Schauplatz des Eröffnungsspiels und Tempel des Fussballs

Jede Menge Spass für Fans in Kanada

New York, New Jersey ist Austragungsort des epischen Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, das die Welt vereinen wird, wie Gianni Infantino nach der Bekanntgabe des Spielplans für das Turnier betonte, das mit insgesamt 48 Teams in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden wird.

Während das Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, in New York, New Jersey ausgetragen wird, geht das Eröffnungsspiel mit dem mexikanischen Nationalteam am Donnerstag, 11. Juni 2026, im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt über die Bühne.

FIFA-Präsident spricht über die Bekanntgabe des Spielplans der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ 03:42

„Ich bin sicher, dass New York, New Jersey jetzt feiert – und das mit gutem Grund, weil sie das grösste Spiel in der Fussballgeschichte erhalten haben“, sagte FIFA-Präsident.

„Dieses Finale am 19. Juli 2026 wird episch, fantastisch und das Finale der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mit 48 Teams und Ländern. Millionen Menschen werden für die gesamte WM in die USA sowie nach Mexiko und Kanada reisen. Und in der Metropole New York gemeinsam zu feiern, wo zwischen New York und New Jersey über 200 Nationalitäten leben, ist wirklich absolut einzigartig.“

Mexiko bezeichnete Gianni Infantino derweil als herausragenden Gastgeber, der mit dem Aztekenstadion in Mexiko-Stadt bereits die Endspiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 1970 und 1986 ausrichtete und dabei Pelé und Diego Maradona in absoluter Höchstform erlebte.

„Das Aztekenstadion ist nicht einfach ein Stadion, sondern ein Tempel für den Fussball, den mexikanischen Fussball, den nordamerikanischen Fussball und den Weltfussball. Spieler wie Pelé und Diego Maradona haben hier bei einigen der denkwürdigsten Spiele der Fussballgeschichte WM-Titel gewonnen.“

„Deshalb freuen wir uns auf den Start dieser WM am 11. Juni im Aztekenstadion sowie die weiteren Spiele in Monterrey und Guadalajara, weil Mexiko Fussball bedeutet und die Menschen, die für diese WM nach Mexiko reisen werden, hier eine fantastische Zeit erleben werden.“

Wie Mexiko werden auch Kanada und die USA ihre drei Gruppenspiele im eigenen Land bestreiten. Kanada startet am Freitag, 12. Juni 2026, in Toronto, während die USA gleichentags in Los Angeles ins Turnier starten.

Der FIFA-Präsident erinnerte an die grosse Erfahrung Kanadas bei der Ausrichtung von FIFA-Veranstaltungen und bezeichnete die beiden Spielorte, Vancouver und Toronto, als Fussballstädte. „Ich bin sehr stolz und froh, dass Kanada Teil dieser unglaublichen WM ist“, sagte er. „Beide Städte sind wunderschön und überaus kosmopolitisch. Ich bin überzeugt, dass alle Fans bei den Spielen in Kanada – ob in Vancouver oder Toronto – sehr viel Spass haben werden.“