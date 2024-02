FIFA-Präsident und irischer Verbandspräsident erörtern Irlands Fussballzukunft

Bitte des FAI nach weiterer FIFA-Unterstützung zur Verbesserung der Fussballinfrastruktur in Irland

Treffen zwischen Gianni Infantino und Paul Cooke, dem Präsidenten des irischen Fussballverbands (FAI), in Paris (Frankreich)

Der irische Fussball ist seit einigen Jahren im Aufwind. So gehörte das irische Team zu den acht Debütanten bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™. Dazu kam die erstmalige Qualifikation eines irischen Teams für die U-21-Europameisterschaft der Männer.

Paul Cooke, der im Dezember 2023 zum Verbandspräsidenten gewählt wurde, präsentierte Gianni Infantino in Paris seine ehrgeizigen Pläne.

„Ich gratulierte dem Präsidenten des irischen Fussballverbands, Paul Cooke, zu seiner Wahl. Ich bin fest überzeugt, dass er den Fussball in Irland mit seiner Erfahrung und seinem Wissen weiter voranbringen wird“, betonte der FIFA-Präsident.

„Die erstmalige Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft war der Lohn für das Engagement des FAI insbesondere zur Förderung des Frauenfussballs. Präsident Cooke und ich verfolgen dieselben Ziele: Jedes Mädchen und jeder Junge in Irland sowie rund um die Welt soll die Möglichkeit haben, Fussball zu spielen.“

Dank FIFA-Forward-Beiträgen von USD 2 Millionen konnte der FAI einen Grossteil der Kosten von USD 2,75 Millionen decken, um das wichtigste Fussballstadion des Landes, das Aviva-Stadion mit seinen 51.000 Plätzen, zu modernisieren und so dafür zu sorgen, dass es weiterhin für A-Länderspiele genutzt werden kann.

Paul Cooke bat die FIFA um weitere Unterstützung, um die Infrastruktur auf allen Fussballstufen zu verbessern und sich so mithilfe des Fussballs für die irische Gesellschaft zu engagieren.

„Wir haben kürzlich unseren Infrastrukturplan veröffentlicht, der zeigt, dass wir unsere Infrastruktur stärker ausbauen müssen, sowohl im Amateur- als auch im Elitefussball, damit der Fussball sein Wachstum fortsetzen kann. Wir haben besprochen, wie uns die FIFA dabei helfen kann, die Infrastruktur auszubauen, damit der Fussball wachsen und zum grössten Teamsport in Irland avancieren kann“, erklärte er.

„Wir erörterten verschiedene Aspekte rund um die Kraft des Fussballs, etwa wie wir damit die Menschen fördern und die Kinder zum Fussballspielen bringen können und wie die Kinder dabei in ihrer Entwicklung und als Teamplayer profitieren. Ein weiteres wichtiges Thema war der Frauenfussball. So sprachen wir etwa über die Bedeutung der Qualifikation des irischen Frauenteams für die Frauen-WM im letzten Jahr.“

Des Weiteren sagte er: „Der Frauenfussball erlebt in Irland einen phänomenalen Boom. Wir haben grossartige Spielerinnen, wie der Aufstieg in die Nations League jüngst gezeigt hat. Wir werden darauf aufbauen, den Frauenfussball noch stärker fördern und in unserem Land immer mehr Mädchen für den Fussball begeistern.“