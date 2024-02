Nachruf auf Kurt Hamrin: 1934-2024

Kurt Roland "Kurre" Hamrin, der am 4. Februar 2024 im Alter von 89 Jahren verstarb, war einer der besten schwedischen Spieler aller Zeiten und ebenfalls einer der größten in der Geschichte des italienischen Serie-A-Vereins AC Florenz.

Der ehemalige Flügelstürmer begann seine Karriere bei AIK, bevor er an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1958™ teilnahm und in Italien eine bemerkenswerte Sammlung von Spitzenleistungen erbrachte. Er war einer der wenigen Spieler, die ihr Land auch in einer anderen Sportart vertraten: Er lief zweimal für die schwedische Eishockeymannschaft auf.