Marokko während fünf Jahren Austragungsort der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™

Als erste afrikanische Nation veranstaltet Marokko die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™. Auf Beschluss des FIFA-Rats wird das Turnier, das fortan jedes Jahr und mit mehr Teams ausgetragen wird, von 2025 bis 2029 jeweils in Marokko durchgeführt. FIFA-Präsident Gianni Infantino präsentierte im letzten Jahr Pläne, die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ sowohl der Männer als auch der Frauen fortan jährlich durchzuführen und das Teilnehmerfeld auf 48 bzw. 24 Teams zu vergrössern. Junge Talente sollen so eine ideale Plattform erhalten, um sich auf einer Weltbühne mit anderen zu messen. In einem weiteren innovativen Schritt wird das Turnier während fünf Jahren im gleichen Land ausgetragen. Marokko, das in diesem Jahr zum zweiten Mal den Afrikanischen Nationen-Pokal der Frauen veranstaltet, und Katar als Organisator der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ sind damit die ersten Verbände, die ein Turnier während mehrerer Jahre durchführen. „Der Fussball in Marokko ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Nach dem Halbfinaleinzug des Männerteams bei der WM in Katar machte auch das Frauenteam beeindruckende Fortschritte, dies dank staatlicher Unterstützung, der Förderung durch den marokkanischen Fussballverband sowie spielerischem Talent“, sagte Gianni Infantino zum marokkanischen Frauenteam, das bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ bei seinem WM-Debüt auf Anhieb die K.-o.-Phase erreichte. „Die fünfmalige Ausrichtung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft wird noch viel mehr Mädchen – und Jungen – im Land für den Fussball begeistern. Mit der erstmaligen Austragung des Turniers in Afrika wird die Begeisterung den ganzen Kontinent erfassen.“