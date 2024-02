Drei kolumbianische Städte bereiten sich auf die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ vor

Die qualifizierten Mannschaften werden in vier Stadien spielen, die sich auf die drei Gastgeberstädte verteilen: dem Metropolitano de Techo-Stadion und dem Nemesio Camacho El Campín-Stadion, beide in Bogotá, dem Atanasio-Girardot-Stadion in Medellín und dem Pascual-Guerrero-Stadion in Cali. Kolumbien ist zum dritten Mal Gastgeber eines FIFA-Turniers. Nach Chile im Jahr 2008 ist Kolumbien erst die zweite CONMEBOL-Gastgebernation, die ein globales U-20-Frauen-Turnier ausrichtet.