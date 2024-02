Auslosung der Olympischen Fussballturniere am 20. März in Paris

Beginn der Olympischen Fussballwettkämpfe Paris 2024 am 24. Juli 2024

Auslosung in der Zentrale der Spiele in Paris

Die Auslosung für die Olympischen Fussballturniere Paris 2024 findet am 20. März um 20.00 Uhr MEZ im Pariser Pulse-Gebäude statt, das als Zentrale der Spiele 2024 dienen wird.

Die Olympischen Fussballturniere beginnen am 24. Juli, d. h. zwei Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Gespielt wird in Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Nizza, Saint-Étienne und Lyon. Den Schlusspunkt setzt am 10. August das Frauenfinale. Erstmals überhaupt enden die Turniere damit mit dem Frauenfinale.