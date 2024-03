Atlético Madrid oder Juventus vor der Qualifikation für die Mundial de Clubes 25™

Drei weitere Teams diese Woche vor der Qualifikation für die erste Mundial de Clubes FIFA™

Juventus oder Atlético Madrid vor dem Sprung in den Kreis der 20 bereits qualifizierten Teams

Jeonbuk Motors FC und FC Salzburg ebenfalls mit Qualifikationschancen

Drei weitere Klubs könnten sich diese Woche ihr Ticket für die erste Ausgabe des neuen prestigeträchtigen FIFA-Klubwettbewerbs sichern. 20 von insgesamt 32 Teams sind bereits für die Mundial de Clubes FIFA™ im nächsten Jahr in den USA qualifiziert. Juventus FC (ITA) oder Club Atlético de Madrid (ESP) wird sich qualifizieren, während Jeonbuk Motors FC (KOR) und FC Salzburg (AUT) ebenfalls alles klarmachen könnten. Das Achtelfinalrückspiel der UEFA Champions League (UCL) zwischen dem FC Barcelona (ESP) und SSC Napoli (ITA) am 12. März ist nach dem 1:1 am 21. Februar im Hinspiel in Italien eine Schlüsselpartie – nicht nur für die beiden Gegner, sondern auch für zwei weitere europäische Giganten. Mit einem Sieg würde der fünffache Europapokalsieger Barcelona nicht nur seine eigenen Qualifikationschancen wahren (als UCL-Sieger 2023/24 oder via Rangliste), sondern gleichzeitig Juventus, dem erfolgreichsten Klub im italienischen Fussball, via Rangliste zulasten von Napoli das WM-Ticket sichern. Mit einem Sieg bliebe Napoli im Rennen, während sich Atlético Madrid via Rangliste zulasten von Barcelona die Qualifikation sichern würde.

Der FC Salzburg wäre via Rangliste schliesslich für die Mundial de Clubes FIFA™ qualifiziert, wenn der FC Porto (POR) am 12. März Arsenal FC (ENG) ausschalten und BV Borussia 09 Dortmund (GER) am Tag darauf PSV Eindhoven (NED) eliminieren würde. Arsenal und der PSV können sich nur noch als Gewinner der diesjährigen Ausgabe qualifizieren. Der zweifache Europapokalsieger Porto, der bereits via Rangliste qualifiziert ist, nimmt ein 1:0 aus dem Hinspiel zu Hause mit, während Dortmund, das sich letzte Woche via Rangliste seinen Startplatz für das Turnier in den USA sicherte, auswärts gegen PSV 1:1 spielte. Diego Simeones Atlético Madrid trifft diese Woche am 13. März auf Simone Inzaghis FC Internazionale Milano (ITA), der via Rangliste bereits qualifiziert ist. Für die zwölf europäischen Startplätze kommen keine anderen Teams mehr in Frage. Manchester City FC (ENG), Real Madrid CF (ESP) und Chelsea FC (ENG) sind als Kontinentalmeister gesetzt, während sich der FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain FC (FRA), FC Internazionale Milano, FC Porto, SL Benfica (POR) und Borussia Dortmund die Qualifikation via Rangliste gesichert haben.

Diese Woche fällt vielleicht auch in Asien eine weitere Entscheidung. Dort könnte sich der zweifache Gewinner der AFC Champions League (ACL) und neunfache K-League-Sieger Jeonbuk Motors seinen Startplatz via Rangliste sichern. Jeonbuk trifft am 12. März im ACL-Viertelfinalrückspiel auswärts auf Ulsan HD FC und ist bei einem Sieg nach dem 1:1 im Hinspiel qualifiziert. Ulsan ist via Rangliste ebenfalls noch im Rennen, könnte seine Chancen auf eine Teilnahme mit einem Sieg aber nochmals erhöhen.

Cristiano Ronaldos Al Nassr (KSA), Al Ain (UAE), Al Hilal (KSA), Al Ittihad (KSA), Shandong Taishan (CHN) und Yokohama F. Marinos (JPN) werden in den anderen Viertelfinalpartien diese Woche alles daransetzen, weiter im Rennen zu bleiben. Auf der anderen Seite des Globus geht der Wettstreit um den vierten und letzten Startplatz für den Gewinner des diesjährigen Concacaf Champions Cup mit den Achtelfinalrückspielen vom 12. bis zum 14. März weiter. Lionel Messis Inter Miami CF (USA) darf sich noch Hoffnungen machen, nachdem der argentinische Kapitän und sein uruguayischer Teamkollege Luis Suárez gegen Nashville SC (USA) auswärts einen Rückstand zum 2:2 wettmachten.