Start des Pilotprojekts „FIFA Series™“ für internationale Freundschaftsspiele im März 2024

Gemäss den strategischen Zielen für den Weltfussball 2023–2027 sowie nach dem Beschluss des FIFA-Rats vom Dezember 2022 lanciert die FIFA eine Pilotphase für eine FIFA Series™ im nächsten Märzfenster im internationalen Spielkalender. Mit der FIFA Series™ hilft die FIFA ihren Mitgliedsverbänden bei der Organisation internationaler Freundschaftsspiele, die in einem Land zwischen Nationalteams verschiedener Konföderationen in Vierergruppen ausgetragen werden. Die Verbände haben so regelmässiger die Möglichkeit, gegen Nationalteams anderer Kontinente zu spielen, und können sich so völlig neu technisch weiterentwickeln. Die Serie bietet den Verbänden zudem eigene zusätzliche gewerbliche Möglichkeiten und Präsenz.