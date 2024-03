IFAB verabschiedet zusätzliche dauerhafte Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen neben weiteren Änderungen an den Spielregeln

Der IFAB hat bei der 138. Jahresversammlung, die vom schottischen Fussballverband in Loch Lomond durchgeführt wurde, mehrere Änderungen und Präzisierungen an den Spielregeln in Bezug auf dauerhafte Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen, Ausrüstung der Spieler, Fouls und Fehlverhalten sowie Strafstösse verabschiedet.