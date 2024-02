FIFA schließt bahnbrechenden Medizinkongress in Boston ab

Die FIFA strebt den Aufbau einer weltweiten Gemeinschaft für Fussballmedizin an

Der Kongress fand an zwei Tagen in Boston (USA) statt

Im Mittelpunkt des zweitägigen Kongresses in Boston (USA) standen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und medizinischen Fortschritte im Fussball sowie die Rolle der FIFA bei der Förderung der Gesundheit der Spieler auf allen Ebenen. Dabei wurde die Bedeutung unterstrichen, die die FIFA dem Wohlergehen der Spieler beimisst.

"Unser strategischer Auftrag innerhalb der FIFA Medizin ist es, die Gesundheit der Spieler zu verbessern, indem wir Standards in der klinischen Versorgung und der Governance setzen, und wir wollen, dass diese Standards so hoch wie möglich sind. Wir wollen eine weltweite fussballmedizinische Gemeinschaft aufbauen, und wenn ich mich hier im Raum umschaue, sehe ich, wie stark die Welt vertreten ist", sagte Dr. Andrew Massey, FIFA-Direktor für Medizin.

"Wir wollen in der Lage sein, wirksame Forschung zu ermöglichen und durchzuführen. Und Forschung ist nur dann sinnvoll, wenn wir etwas daraus lernen, und genau darum geht es bei dieser Konferenz: von anderen zu lernen, Dinge von anderen aufzugreifen und zu versuchen, das beste Wissen zu teilen.

Dr. Massey betonte, dass Gesundheit der Schlüssel zur Freude am Fussball auf allen Ebenen sei. "Wir spielen Fussball zum Vergnügen, für den Wettbewerb und für die Gesundheit", sagte er. "Wir können nur dann Spaß daran haben, wenn wir es auf sichere Weise und in einem sicheren Umfeld tun. Der Wettbewerb funktioniert nur, wenn wir die Spieler in die Lage versetzen, ihr Bestes zu geben".