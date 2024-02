FIFA+ offizielle globale Heimat von OFC-Wettbewerben

FIFA+ ist bereits offizielle Streamingplattform für alle Inhalte des neuseeländischen Fussballverbands und wird alles daransetzen, das einzigartige Flair und Potenzial der OFC ins Rampenlicht zu rücken und so das Wachstum des Fussballs im Pazifikraum zu fördern.

Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ hat Ozeanien einen festen Startplatz. Nach der gemeinsamen Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ stösst der Fussball in Ozeanien auf ein immer grösseres Echo.

Die Partnerschaft begann im Februar, als in Apia (Samoa) die mit Spannung erwarteten ozeanischen Qualifikationsspiele für das Olympische Fussballturnier der Frauen ausgetragen wurden. Alle Spiele des Qualifikationsturniers wurden live auf FIFA+ übertragen, auch das Finale, in dem sich das neuseeländische Frauenteam das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sicherte.