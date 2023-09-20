ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا

يسعى الاتحاد القاري، وبدعم من FIFA، إلى بناء القدرات في الكرة للسيدات لدى الاتحادات الوطنية

طُرحت مواضيع متنوعة شملت التخطيط الاستراتيجي والقيادة والتواصل والتسويق وحماية اللاعبات وترخيص الأندية

تشهد كرة قدم للسيدات في أفريقيا قفزات تجلّت بنجاح ثلاثة من منتخباتها ببلوغ الأدوار الإقصائية في النسخة الأخيرة من العرس الكروي العالمي

أثبتت منافسات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ للعالَم أجمع أن كرة قدم للسيدات في القارة الأفريقية تشهد قفزات نوعية، فللمرة الأولى بتاريخ البطولة، نجحت ثلاثة من منتخباتها ببلوغ الأدوار الإقصائية وهي نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب. ويبدو أن إطلاق منافسات دوري بطلات أفريقيا في سبتمبر/أيلول 2020 أتى بثماره وعاد بالفائدة على المستوى الكروي في القارة.

وسعياً منه لتقديم دعم ملموس بدرجة أكبر في هذا الشأن، استضاف مؤخراً الاتحاد الأفريقي للعبة - بالتعاون مع FIFA - ندوة ركزت على كرة قدم السيدات بهدف تعزيز الأداء العملياتي للاتحادات الوطنية.

وفي كلمتها الترحيبية بالمشارِكات في الندوة، قالت ميسكريم غوشيم، رئيسة قسم تطوير كرة قدم السيدات لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "أطلقنا النسخة الأولى من هذه الندوة عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، شهدنا تطوراً كبيراً في كرة قدم السيدات في القارة. منحتنا هذه الندوة فرصة لسبر التغييرات الإيجابية، ومناقشة كيفية المحافظة على هذا الزخم، ورفع درجة التنافسية على المستوى العالمي، وهو ما يُمثل هدف الاتحاد القاري للعبة".

شاركت في الندوة، التي دامت أربعة أيام، شخصيات نسائية من عالم كرة قدم السيدات، سواء كن عضوات في لجان كرة قدم السيدات أو مسؤولات في مجال التطوير، وركّزت النقاشات على التوجهات السائدة في اللعبة النسائية، فقدّم خبيرا FIFA ثوبا سيباندا وسيمون توسيلي للمشارِكات إضاءات على مواضيع متنوعة شملت التخطيط الاستراتيجي، والقيادة، والتواصل، والتسويق، وحماية اللاعبات، وترخيص الأندية، كما استعرضا مختلف برامج التطوير التي يُتيحها FIFA والتي من شأنها تمكين النساء في كرة القدم وتحسين مهارات في هذا الصدد. وفي تصريح أدلت به لموقع FIFA.com، قالت بلاندينا مديبوي، التي تشغل منصب مديرة كرة قدم السيدات لدى اتحاد مالاوي لكرة القدم منذ يوليو/تموز 2023: "كانت جلسات [الندوة] ممتازة، وتعلّمتُ الكثير منها، إلا أن الجانب الأبرز بالنسبة لي كان تكوين شبكة من العلاقات، وعند الحديث مع مشارِكات أخريات، لمستُ أننا نواجه نفس التحديات. كما اكتشفتُ كيف تحاول كل منهن حلّها بشكل فريد متناسب مع البيئة المحيطة بها".

استراتيجية FIFA لكرة القدم للسيدات 02:20

وكانت مالاوي قد فازت ببطولة السيدات التي أقامها مجلس اتحادات جنوب القارة الأفريقية لكرة القدم (COSAFA) في دولة جنوب أفريقيا عام 2023، وهو ما يُظهر التقدم الملموس الذي تشهده الكرة النسائية في البلاد، إذ فاز منتخبها في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 على نظيره الزامبي الذي خاض النسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات FIFA، كما تستفيد لاعبات منتخب مالاوي من تحديث المركز الفني في مدينة بلانتاير بفضل دعم برنامج FIFA Forward.

وأوضحت مديبوي قائلة: "يُثبت ذلك وجود المواهب، والعامل المهم الآن يتمثل بتنظيم ودعم كرة قدم السيدات".

ويبدو الطريق واضحاً بالنسبة إلى مديبوي، التي تدرك تماماً ماهية الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لتطوير كرة قدم السيدات في بلادها: "تتمثل الخطوة المهمة التالية بإيجاد جهة راعية، وثانياً، يجب أن نضع جدولاً زمنياً للمباريات بالاعتماد على الجدول الزمني لفئة الرجال، بحيث نحدد موعداً لانطلاق الدوري وفترة استراحة وفترة توقف. أما الأمر الثالث الذي أعتقد أننا بحاجة له، فهو إيجاد هوية متكاملة لكرة قدم السيدات، ويشمل ذلك هوية بصرية أو شعاراً أو رمزاً يوضح بجلاء أن هذه هي كرة قدم السيدات".

وفي إطار سعيه لتحقيق أهدافه، يستفيد الاتحاد الوطني للعبة كذلك من دعم FIFA عبر برامج التطوير الخاصة بالسيدات، إذ تقدّمت مالاوي بطلبات للاستفادة من خمسة برامج من أصل ثمانية متاحة وهي: استراتيجية كرة قدم السيدات، وحملة كرة قدم السيدات، وتطوير الدوري، وترخيص الأندية، وبناء القدرات. وقد كانت ماغي تشومبو ساديك، مدربة منتخب مالاوي تحت 20 سنة، واحدة من 20 مدربة من أرجاء العالم تشارك في النسخة الأحدث من برنامج FIFA لإرشاد المدربات والذي يمتد لفترة 18 شهراً. وأضافت مديبوي: "إني متحمسة لمعرفة المواضيع التي سنختارها للمرحلة المقبلة، وكيف سنُطبّقها، وما هو الشكل الذي ستكون عليه الاستراتيجية، وكيف سنُنفّذها، بحيث تكون متّسقة مع بيان الرئيس".

كانت [الندوة] رائعة. تعرّفنا على ما تقوم به خمسة اتحادات وطنية هي أوغندا وكينيا وبوتسوانا وناميبيا والمغرب، وكيف تضطلع بعملية تطوير كرة قدم السيدات. بلاندينا مديبوي مديرة كرة قدم السيدات، مالاوي

في هذه الأثناء، يُركّز الاتحاد الرواندي للعبة على خطة استراتيجية لكرة قدم السيدات، وَضَعها بالتعاون مع FIFA، وبحسب مسؤولة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد الوطني، آن مبونيمبا، فإن توسيع شبكة العلاقات هو من بين أهداف هذه الاستراتيجية:

"التقيتُ بزميلات من دول عدة، وتبادلنا الأفكار حول كرة قدم السيدات وعملنا اليومي، كما تعلّمتُ كيفية التعامل مع المشاكل من منصبي القيادي، وكيفية وضع خطة عمل. كما عمِل المدربون على تمكيننا من إتقان واجباتنا اليومية في عالم كرة قدم السيدات".