حكايات كأس العالم بعيون رُواتها

تقديراً للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في جعل كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، شهدت الدوحة قيام FIFA بتكريم الالتزام طويل المدى للصحفيين الذين غطّوا ثماني نسخ أو أكثر من كأس العالم FIFA™، إذ أقيم حفل خاص بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية" لما يقرب من 80 صحفياً ومصوّراً حققوا هذا الإنجاز تقديراً لما أظهروه من إخلاص ومعرفة لمهنتهم وكرة القدم، ونقل المشاعر التي تحفل بها البطولة إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم. وفي ظل إقامة نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في مدينة واحدة في الدوحة، سنحت فرصة فريدة للجمع بين وسائل الإعلام وأتاحت لجميع الصحفيين الحضور واستلام جائزتهم التي كانت عبارة عن نسخة مصغرة من كأس العالم FIFA الذهبية والتي سلّمها لهم الظاهرة البرازيلي رونالدو الفائز بكأس العالم مرتين.

وعن هذا التكريم، قال الصحفي البرازيلي المخضرم جالفاو بوينو: "[هذا التكريم] وكأنه مداعبة لروحنا". ما من شكّ بأن تغطية البطولة من قلب الحدث هي تجربة لا يجاريها شيء على الإطلاق. وقد كان من بين الحضور في هذه الاحتفالية حكايات وقصص من نسخ العرس الكروي العالمي تكفي لكتابة مجلدات بأكملها.

الغالبية الساحقة من الجماهير تحلم بمجرّد الالتقاء بالأسطورة بيليه. إلا أن بوينو وجد نفسه يعانق هذا النجم الاستثنائي عندما فازت البرازيل بكأس العالم عام 1994، وقال الصحفي الذي حقق إنجازاً لا يصدّق بتغطية 13 نسخة من البطولة منذ عام 1974: "نسخة كأس العالم سنة 1994 هي الأقرب لقلبي. مضت 24 سنة منذ أن فازت البرازيل باللقب وكنت أعمل إلى جانب بيليه وأرنالدو سيزار كويلو الذي كان حَكَماً في نهائي كأس العالم 1982، والذي اشتغلتُ معه طيلة 30 سنة. في لحظة البهجة تلك [عند سماع صافرة نهاية المباراة]، توجّهت عدسات البث وكاميرات المصورين من كل أنحاء العالم صوب بيليه وهو يحتفل، كنا نعانق بعضنا، وأصبحت تلك الصورة مشهورة حول العالم". وبوينو هو أفضل من يمكن أن يُجيب على السؤال الأكثر إثارة للجدل: من هو الفريق البرازيلي الأفضل؟ ولربما ستشكل إجابته مفاجأة للكثيرين: "أفضل تشكيلة برازيلية عرفتها هي تلك التي لعبت نسخة 1961. لم أكن قد بدأتُ العمل لكرة القدم عندها – بدأ مشواري مع اللعبة عام 1974 – لكنه كان أفضل فريق رأيته يلعب. تشكيلة أخرى قدمت أداءً رائعاً هي تشكيلة عام 1982 التي لم تفز باللقب، ولكن هذا ما يقوله التاريخ".

“صحفي آخر تألق في عالم الصحافة بفضل كأس العالم FIFA هو البوليفي خوسيه أنتونيو فيرناندو نورنبرغ الذي غطى 11 نسخة من البطولة: "تستحضرني دائماً نسخة 1986 من البطولة لأني قمتُ بتغطية كل مباريات المنتخب الأرجنتيني. أجريتُ ثماني مقابلات حصرية مع دييغو أرماندو مارادونا رغم وجود الكثير من الصحفيين، ولا سيما في المراحل الأخيرة من البطولة، عندما كان المنتخب الأرجنتين أبرز مرشّح لنيل اللقب". وأردف قائلاً: "في أول مباراتين عند بداية البطولة لم تأتِ الجماهير، ولم يحضر الصحفيون، إذ اتجه المنتخب الأرجنتيني للبطولة دون دعم جماهيره. باستثناء الصحفيين الأرجنتينيين، كان هناك بضعة صحفيين فقط تحدثوا مع اللاعبين في مقر المنتخب الأرجنتيني في مركز تدريب نادي كلوب أمريكا. ولحسن حظي، رفعتْ إحدى المقابلات التي أجريتها [معه] من مسيرتي في الصحافة الرياضية إلى أعلى المستويات، وجرى ذلك قبل يومين من المباراة النهائية. أعطيتُ [مارادونا] شارة ذهبية من مسقط رأسي في مدينة سانتا كروز دي لا سيرا، كانت بمثابة تقدمة له نظراً لكونه أصبح ملك كرة القدم. لم تكن تلك مقابلة، بل مبادرة تكريم مني ومن المجتمع الذي أمثله. مسّه ذلك شخصياً، ولقطات ذلك اليوم حصدت حوالي ثلاثة ملايين مشاهدة على فيسبوك بعد وفاته".