مشاعر وقصص وذكريات على لسان الصحفيين

تم تكريم نحو 80 صحفياً في الدوحة

تحدثنا إلى ثلاثة فائزين بجوائز

"كرة القدم تكتب قصصاً رائعة"

اعترافاً بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في جعل كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية، أشاد FIFA بالدوحة باستمرارية والتزام الصحفيين الذين غطوا ثماني نسخ أو أكثر لكأس العالم FIFA. وأقيم حفل خاص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، لما يقرب من 80 صحفياً ومصوراً حققوا هذا الإنجاز تقديراً لما أظهروه من تفان ومعرفة لمهنتهم ولكرة القدم، من خلال نقل المشاعر التي تحفل بها البطولة إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم. وفي ظل إقامة نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في مدينة واحدة، وهي الدوحة، سنحت فرصة فريدة من نوعها لجمع وسائل الإعلام، مما أتاح لجميع الصحفيين الحضور واستلام جوائزهم - نسخة مصغرة من كأس العالم FIFA - من الظاهرة البرازيلي رونالدو، الفائز مرتين بكأس العالم.

خيسوس فيليز، 52 عامًا من القصص التي لا تعد ولا تحصى

"ليس من الصعب على الهندوراسي خيسوس فيليز أن يتذكر نسخة كأس العالم التي ظلت محفورة بعمق في قلبه: المكسيك 1970. وليس لأنها كانت بداية مشوار احترافي بلغ من خلاله اليوم 14 نسخة من كأس العالم FIFA، ولكن لأنها كانت بداية خرافية حافلة بالنجوم والقصص التي تُروى مرارًا وتكرارًا حتى يومنا هذا. تذكر فيليز تلك البطولة، كما لو كانت بالأمس، قائلاً: "لقد أتيحت لنا الفرصة لرؤية أكبر عدد من اللاعبين العظماء في التاريخ. تمكنا من رؤية لاعبين رائعين حقًا: بيكنباور، بيليه، ميفلين.. هؤلاء اللاعبون ارتقوا بكرة القدم إلى مستوى آخر". وقد دفعته موهبته إلى العمل مع هؤلاء الأساطير الذين تابعهم من المنصة المخصصة للصحافة. وأضاف قائلاً: "تابعت توستاو في المكسيك 1970، ثم عملنا معاً كمعلقين في الولايات المتحدة 1994وفي كوريا الجنوبية/اليابان 2002: كنت أعلّق بالإسبانية وهو بالبرتغالية. إنها قصة جميلة. كرة القدم جعلتني شخصًا محظوظًا لأنني تمكنت من رؤية نجم في الملعب ومن ثم العمل إلى جانبه كصحفي".

خوان كارلوس تشيلزا والتحديات الكبرى

يتذكر الأوروجوياني خوان كارلوس تشيلزا نسخة جنوب أفريقيا 2010، كأس العالم التي خطفت فيها كتيبة لا سيليستي الأضواء: "نحن الصحفيون نقول إنه حتى لو لم نلعب، ولم نقم بالتصديات، ولم نسجل الأهداف، ولكن يبلي منتخب بلدك البلاء الحسن، فإن جودة عملنا ترتقي إلى مستوى آخر. وفي جنوب إفريقيا، بعد مرور 40 عامًا على نسخة المكسيك 1970، قدمت أوروجواي حملة رائعة واحتلت المركز الرابع مرة أخرى". وتابع بالقول: "في النهاية، ما يتم مكافأته اليوم هو الاستمرارية. والآن عند استلامي هذه الجائزة، أفكر في جميع الصحفيين عبر العالم الذين يرغبون في المشاركة في كأس العالم. إنها العرس الكروي الأعظم". وهكذا، كل أربع سنوات، تظل التحديات نفسها بالنسبة لتشيلزا، لأن أوروجواي بلد، على الرغم من أن عدد سكانه يفوق قليلاً ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، إلا أنه لا يتوقف عن إنتاج لاعبين رائعين يرفعون دائماً علم بلادهم عالياً. وختم حديثه قائلاً: "يقول الناس إننا مثل أكاديمية شباب غزيرة الإنتاج. وكأن يد الرب نزلت وسقيت الأرض حتى يستمر اللاعبون في الازدهار في أوروجواي. لا يوجد تفسير آخر لذلك. الناس يتنفسون كرة القدم في أوروجواي. كرة القدم تكتب قصصًا رائعة".

خافيير جونيي والأسئلة الحافلة بالمشاعر