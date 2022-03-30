شركة adidas تسدل الستار عن "الرحلة" الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

التعاون المستمر بين FIFA وadidas يجلب كرة مثالية إلى ملاعب قطر.

الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها شركة adidas لكأس العالم FIFA™.

أسرع كرة في تاريخ البطولة، مجهزة لمباريات سريعة وعالية الجودة.

لُقّبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني.

كشفت شركة adidas عن الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولقّبتها باسم "الرحلة"، وهي الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها adidas لكأس العالم FIFA™، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

قال مدير التسويق في FIFA، السيد جان فرانسوا باثي: "إنها كرة رسمية مذهلة ومستدامة وعالية الجودة من adidas، سيستمتع بها نجوم الكرة في قطر على أكبر مسرح عالمي، كما سيستمتع بها اللاعبون في كل مكان". وأضاف قائلا: "إن تنقل كرة الرحلة حول العالم سيمثل سفر أجواء كأس العالم FIFA إلى كل مكان، وستمنح المشجعين فرصة مميزة للتفاعل مع الحدث الذي تتزايد إثارته يوما بعد يوم."

صُمّمت كرة الرحلة باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل adidas وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها,

خصائص الكرة:

النواة : يوفر قلب الكرة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة لدقة الارتداد.

السطح: جلد اصطناعي محكم ومكوّن من 20 قطعة بتصميم جديد، يساعد في تحسين دقتها واستقرارها أثناء الطيران.

قالت مديرة التصميم بشركة adidas، السيدة فرانسيسكا لوفيلمان: "مع ارتفاع وتيرة اللعب وسرعة الحركة، أصبحت دقة الكرة واستقرارها أمرا بالغ الأهمية، وسيسمح التصميم الجديد لهذه الكرة بقدرتها على الاحتفاظ بسرعتها أثناء تحركها في الهواء". وأضافت قائلة: " من أجل أكبر حدث رياضي في العالم، شرعنا في جعل المستحيل ممكنًا من خلال الابتكار الجذري لأسرع وأدقّ كرة كأس عالم حتى الآن".

تم وضع الاستدامة كأولوية أثناء تصميم الكرة، وتعتبر كرة الرحلة أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

لقّبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم FIFA، والانتشار المستمر للعبة.

سيكون أول ظهور علني لكرة الرحلة مصحوبا بأساطير اللعبة، مثل إيكر كاسياس وكاكا وفرح جفري ونوف العنزي، إضافة لجملة من المواهب الكروية من لاعبات واعدات من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير بالدوحة.

سيمثل الإعلان الرسمي عن الكرة بداية رحلة الرحلة إلى عشر مدن في مختلف مناطق العالم - بما في ذلك دبي، وطوكيو، ومكسيكو سيتي، ونيويورك - إذ تطرح adidas سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرياضة والمساواة فيها بين المجتمعات المحلية.