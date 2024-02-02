الجمعة 02 فبراير 2024, 17:30
كأس العالم 2026 FIFA™

شاهد الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™

  • سيتم الكشف عن جدول المباريات خلال بث مباشر خاص ابتداءاً من االساعة 15:00 بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024

  • سيتم بث الحدث مباشرة عبر FIFA.com وFIFA+

  • سيكون كل من TSN، وCTV، وRDS في كندا، وTelevisa في المكسيك، وFOX وTelemundo في الولايات المتحدة من بين المحطات التي ستنقل الحدث

سيقوم كل من FIFA.com وFIFA+ بنقل مباشر للكشف عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™ يوم الأحد 4 فبراير 2024.

سيتم الكشف عن التفاصيل المنتظرة بفارغ الصبر خلال برنامج مباشر خاص على منصات TSN وCTV وRDS في كندا، وTelevisa في المكسيك، وFOX وTelemundo في الولايات المتحدة.

كما سيوفّر شركاء بث FIFA الآخرون تغطية حية حيث سيتم تأكيد المباريات الـ104 والمدن التي ستستضيفها، بما في ذلك المباريات الافتتاحية للبطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب المدن التي ستلعب فيها الدول الثالث المستضيفة في مرحلة المجموعات فيما تم تأكيد مكان إقامة المباراة النهائية في ميامي.

يُمكن العثور على القائمة الكاملة لمناطق وشركاء البث أدناه.

المنطقةالقنوات الناقلة
الأرجنتينDirecTV TyC Sports
أسترالياSBS Australia
بوليفيا Red Uno de Bolivia UNITEL
البرازيلGlobo
كنداCTV/TSN/RDS
تشيلي DirecTV
كولومبياDirecTV
الإكوادور Teleamazonas DirectTV
السلفادورTigo Sports
جواتيمالا Tigo Sports
هندوراس Compañia Televisora Hondureña Tigo Sports
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا BeIN SPORTS
المكسيكTelevisa
بنماMedcom RPC Panama Tigo Panama TVN Media Panama
بيروDirecTV
بولندا TELEWIZJA POLSKA S.A.
أوروجوايDirecTV
الولايات المتحدة FOX Telemundo

التفاصيل الكاملة للقنوات التلفزيونية والرقمية التي ستبث الكشف عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 26™.

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