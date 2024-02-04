نهائي كأس العالم FIFA 2026™ في نيويورك/نيو جيرسي والافتتاح في مكسيكو سيتي

سيُقام نهائي بطولة كأس العالم FIFA 2026™ يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 في ملعب نيويورك/نيو جيرسي، على أن يستضيف ملعب أزتيكا الشهير بمدينة مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026

ستستهل منتخبات الدول المضيفة الثلاث مشوارها في كأس العالم FIFA بملعب تورونتو (كندا) وملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي (المكسيك) وملعب لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)

تم اعتماد نظام مبتكر في تصميم جدول المباريات بُغية تقليل أعباء سفر المنتخبات والمشجعين، وحرصاً على إعطاء الأولوية لراحة اللاعبين وتعافيهم طوال مراحل البطولة

كشف FIFA النقاب عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026 FIFA™، حيث من المقرر أن يُجرى النهائي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 في ملعب نيويورك/نيو جيرسي. أما المباراة الافتتاحية فتُقام يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 على ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، على أن يكون المنتخب المكسيكي أحد طرفيها. وكما هو الحال بالنسبة إلى المكسيك، تقرَّر أن يلعب كل من كندا والولايات المتحدة جميع المباريات المندرجة في مرحلة المجموعات على أرضه، حيث ستستهل كندا مشوارها يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026 بمدينة تورونتو، وهو نفس اليوم الذي سينطلق فيه مشوار الولايات المتحدة على أرضها وأمام جماهيرها بمدينة لوس أنجلوس.

وتم الكشف عن جدول مباريات كأس العالم FIFA 2026™ خلال حفل بُثّ مباشرةً يوم الأحد، ويُمكن للجمهور العالمي مشاهدة مراسم الكشف عن الجدول مجدداً عبر FIFA.com ومنصة FIFA+. يُمكنم الاطلاع على الجدول أيضاً هنا. وبذه المناسبة قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "النسخة الأكثر شمولاً وتأثيراً في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA لم تعد حلماً، بل ستصبح حقيقة تتراءى في جدول المباريات الـ104 التي ستقام في 16 ملعباً من الطراز الحديث بمختلف أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة. فبدءاً من المباراة الافتتاحية التي ستُقام على ملعب أزتيكا الشهير وحتى المباراة النهائية المرتقبة في نيويورك/نيو جيرسي، كان اللاعبون والمشجعون في قلب اهتماماتنا عند التخطيط الشامل لهذه النسخة التي ستُحدِث تغييراً جذرياً على مستقبل البطولة." وأضاف "أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدول الثلاث والمدن الـ16 المستضيفة على الالتزام الراسخ بتنظيم نسخة ستسجل أرقاماً قياسية جديدة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA، بقدر ما ستترك أيضاً إرثاً دائماً لا يُمحى."

من جهته، قال فيكتور مونتالياني نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد Concacaf "ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026 لحظة مفصلية، حيث ستؤدي إلى تطور هائل في كرة القدم بمنطقتنا وبقية العالم قاطبة. بينما كل مدينة من المدن المضيفة لها خصائص وميزات تجعلها فريدة من نوعها، إلا أن هناك قاسماً مشتركاً يجمعها، ألا وهو الشغف بكرة القدم والتطلُّع للترحيب بالعالم على أراضيها في يونيو /حزيران ويوليو/تموز 2026." سيؤدي النظام المبتكر في تصميم جدول المباريات إلى تقليل أعباء سفر المنتخبات والمشجعين، بينما تم الحرص على إعطاء الأولوية لراحة اللاعبين ومنحهم أكبر عدد من الأيام للتعافي واسترجاع اللياقة بين المباريات. فقد تم إعداد جدول المباريات بالتشاور مع الفاعلين الرئيسيين، بمن فيهم مدربو المنتخبات الوطنية والمدراء الفنيون، مع الحرص على توفير أفضل الظروف الممكنة لخوض المباريات وتقصير ساعات سفر الجماهير الراغبة في متابعة منتخباتها إلى أقصى حد ممكن. وبعد القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™، المُزمع إجراؤها في أواخر عام 2025، سيتم تأكيد المواجهات وتواريخها ومواعيد انطلاقها.

ملخّص جدول مباريات كأس العالم 2026 FIFA:

ستنطلق بطولة كأس العالم 2026 FIFA يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، على ملعب أزتيكا الشهير، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 في نيويورك/نيو جيرسي.

ستستهل منتخبات الدول المضيفة الثلاث مشوارها في كأس العالم FIFA في تورونتو (كندا) ومكسيكو سيتي (المكسيك) ولوس أنجلوس (الولايات المتحدة).

تقرَّر أن تلعب منتخبات الدول المضيفة الثلاث على أراضيها جميع مبارياتها المندرجة في إطار مرحلة المجموعات، حيث وقع الاختيار على غوادالاخارا وفانكوفر وسياتل كذلك لاستقبال مباريات المنتخبات المستضيفة في الدول الأول.

ستستضيف ميامي نهائي البرونز، على أن تقام مواجهتا الدور نصف النهائي المنتظرتان في كل من دالاس وأتلانتا، مع العلم أن دالاس ستكون أكثر المدن المضيفة استقبالاً للمواجهات برصيد 9 مباريات.

تم اعتماد نظام مبتكر في جدول المباريات حرصاً على ضمان حصول المنتخبات المشاركة على ثلاثة أيام من الراحة في 103 من أصل مباريات البطولة الـ104. كما ستجري معظم المباريات في ثلاث مناطق جغرافية (الشرق والوسط والغرب) لتقليل مسافة السفر التي يتوجب على المنتخبات والجماهير قطعها.

مرحلة المجموعات: سيشهد أول أيام المباريات إجراء مواجهتين: المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، ومباراة أخرى في غوادالاخارا. سيشهد ثاني أيام المباريات إجراء مواجهتين، حيث سيفتتح منتخبا البلدين المضيفين الآخرين، كندا والولايات المتحدة، مشوارهما في البطولة. ستشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات إجراء ست مباريات يومياً، حيث ستُلعب منتخبات نفس المجموعة في وقت واحد حفاظاً على نزاهة المنافسة. ستشهد جميع أيام المباريات الأخرى من منافسات مرحلة المجموعات إجراء أربع مباريات يومياً، تنطلق في أربع توقيتات مختلفة. سيستضيف ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي للمرة الثالثة افتتاح كأس العالم FIFA، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة.

ستستضيف كندا كأس العالم FIFA لأول مرة، معززة بذلك تاريخها العريق في استضافة كبيرات بطولات FIFA على مستوى السيدات والشباب، بما في ذلك بطولة كأس العالم للسيدات 2015 FIFA™ التي حققت نجاحاً باهراً.

ستستضيف الولايات المتحدة كأس العالم FIFA للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1994 التي شهدت أرقاماً قياسية مذهلة.

يُمكن للمشجعين التسجيل مسبقاً في القائمة الخاصة بشراء تذاكر كأس العالم 2026 FIFA عبر fifa.com/tickets. المعلومات المتعلقة بالتسجيل المسبق في باقات الضيافة متوفّرة أيضاً عبر fifa.com/hospitality.