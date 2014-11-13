FIFA يرد على بيان لجنة الأخلاقيات المستقلة

رداً على بيان رئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة الصادر يوم الخميس، يتوجه FIFA بالبيان التالي:

يود FIFA أولاً أن يعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل غرفة التحقيقات والغرفة القضائية في العمل المكثف الذي تم إنجازه حتى الآن، مع التنويه بتعاون جميع الشهود الذين ساعدوا لجنة الأخلاقيات المستقلة في تحديد حيثيات هذه القضية حتى الآن.

يرحب FIFA بالتوصل إلى درجة الإغلاق حيث أوضح رئيس الغرفة القضائية اليوم أن "تقييم عملية تقديم العطاءات لكأس العالم FIFA 2018/2022 قد أُغلق بالنسبة للجنة FIFA للأخلاقيات". ويأتي هذا بعد تصريح الرئيس الذي أكد أن "غرفة التحقيق التابعة للجنة FIFA للأخلاقيات لم تتوصل إلى أي انتهاكات أو مخالفات للقواعد واللوائح فيما يخص الإطار الإجرائي لإجراءات العطاءات المتعلقة بمنح استضافة المنافسات النهائية لنهائيات كأس العالم FIFA".

وعلى هذا الأساس، يتطلع FIFA قدماً إلى مواصلة الاستعدادات لنهائيات روسيا 2018 وقطر 2022، والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

بالنسبة لإغلاق إجراءات لاحقة، يدعم FIFA لجنة الأخلاقيات المستقلة فيما يتعلق بالتأهب لحالات مستقبلية محتملة مفتوحة ضد المسؤولين استناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال هذا التحقيق.

وأخيراً، أخذ FIFA علماً بالتوصيات المذكورة في البيان فيما يتعلق بتحسين عملية تقديم العطاءات لنهائيات كأس العالم FIFA في المستقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى تعليقات رئيس الغرفة القضائية بشأن عملية تقديم العطاءات لنهائيات كأس العالم 2018/2022 FIFA باعتبارها "مدروسة جيداً وقوية وتستوفي المهنية".

وكان FIFA قد راجع عملية اختيار البلد المضيف لنهائيات كأس العالم FIFA في إطار عملية إصلاح الحوكمة 2011-2013، حيث اتُخذ قرار بإجراء ذلك في المستقبل عبر كونجرس FIFA بدلا من اللجنة التنفيذية، في حين أن المناقشات مازالت جارية بشأن تعديلات إضافية محتملة في إطار المراجعة الداخلية لعملية تقديم العطاءات لكأس العالم 2026 FIFA. هذا وسيتم النظر بعناية في توصيات لجنة الأخلاقيات وتقييمها ضمن الاستعراض الجاري.