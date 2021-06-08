نعي أندرياس بريمه 1960-2024

"ماذا سيمنح؟ سيمنح ركلة جزاء!" ومرة أخرى: "لقد! منح! ركلة جزاء!" كانت هذه كلمات الصحفي الرياضي جيرد روبنباور خلال نهائي كأس العالم 1990. قبل وقت قصير من نهاية المباراة بين ألمانيا والأرجنتين، تقدم رودي فولر داخل منطقة الجزاء. وما تلا ذلك كانت صافرة من الحكم وركلة الجزاء الشهيرة. تقدم أندرياس بريمه وسجل هدف الفوز 1-0، مما جعل فريق ألمانيا بطلاً للعالم للمرة الثالثة في تاريخه.

والآن تنعي كرة القدم الألمانية فقدان البطل العظيم أندرياس بريمه الذي لعب دوراً رئيسياً في الفوز بلقب كأس العالم 1990 FIFA. توفي اللاعب الوطني السابق بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 63 عامًا. قضى أندرياس بريمه جزءًا كبيرًا من حياته المهنية النشطة في إف سي كايزرسلاوترن. من عام 1981 إلى عام 1986 ومن عام 1993 إلى عام 1998 لعب لصالح الشياطين الحمر، وفاز معهم بكأس ألمانيا عام 1996 واحتفل بلقب بطولة الدوري بعد ذلك بعامين.

خلال مسيرته الكروية، ارتدى ابن مدينة هامبورغ أيضًا قمصان بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وريال سرقسطة. أصبح الظهير السابق أيضًا بطلاً مع بايرن وإنتر، وفي عام 1991 فاز أيضًا بكأس الاتحاد الأوروبي مع النادي الإيطالي. لعب 86 مباراة دولية ( سجل ثمانية أهداف). بعد مسيرته الكروية، أصبح بريمه مدربًا. جيث جلس على مقاعد البدلاء في 1. إف سي كايزرسلاوترن من 2000 إلى 2002، وقام بتدريب أنترهاشينج وكان مساعدًا للمدرب في شتوتغارت.