النسخة الأولى - 2022

بدأت النسخة الأولى من برنامج The Next 90 في 26 يناير/كانون الثاني، بعد أن كان قد انطلق 35 لاعباً دولياً سابقاً في رحلة مدتها عشرة أشهر، وسلّط رئيس FIFA جياني إنفانتينو الضوء في كلمته الترحيبية بالمشاركين على أهمية قدرتهم على الاستمرار من أجل إحداث نفس التأثير الذي أحدثوه سابقاً على المستطيل الأخضر، مؤكداً أن هذا البرنامج سيسمح لهم بتحقيق هذا الهدف بالضبط.
ما تم القيام به
بعد مضي ستة أشهر عن انطلاق الدورة التدريبية الأولى عبر الإنترنت بواسطة برنامج Zoom، تمكّنت المجموعة من إنهاء أربع مواد تعليمية حيث استُخدمت في الثلاث الأولى منها جملة متنوعة من الأدوات التفاعلية حول المواضيع التالية:
خطة الـ 90 القادمة، التي ساعدت المشاركين في وضع أُسُس وظيفة ثانية بعد أن تأملوا في شخصياتهم ومهاراتهم ودوافعهم أثناء تصورهم لمشروع احترافي.
فهم العمل، الذي ساعد المشاركين في التحلي بعقلية إدارة الأعمال وفهم لغتها والتحدث بها وإنشاء عرض قيمة لمشروعهم المهني بناءً على أسس تنافسية.
الغوص في محيط العمل وبيئته، بما يساهم في توفير الأدوات والتقنيات الضرورية لفهم مبادئ عمل المؤسسات الناجحة، وتعزيز الأداء واكتساب ميزة المدير الفعَّال.
أما بالنسبة للمادة التعليمية الرابعة، فقد تمكن 35 لاعباً دولياً سابقاً من حضورها شخصياً في مقر FIFA في مدينة زيوريخ، وركّزت على كيفية اتسام المشاركين بالمنهج الإستراتيجي من خلال التفكير النقدي واستخدام الأدوات الفعالة من أجل تصميم وتنفيذ خطة إستراتيجية قابلة للتنفيذ، وقد كانت هذه الحصة مكثّفة للغاية واستمرت لمدة أربعة أيام، وضمت نشاطاً كروياً وزيارة لمتحف FIFA، حيث أُتيحت للمشاركين فرصة حضور خطاب مباشر عن البداية من جديد.
برنامج The Next 90 - النسخة الأولى
01/14
The Next 90
02/14
The Next 90
هيذر أورايلي - برنامج The Next 90
ميرسي أكيدي - برنامج The Next 90
أليكسي لالاس - برنامج The Next 90
غيما فاي - برنامج The Next 90
لورا جورج - برنامج The Next 90
التالي
تَعد باقي مواد الدورة بأن تكون حديثة ومفيدة كالمواد السابقة، ويمكن أن تتوقع المجموعة ما يلي خلال الأشهر القليلة القادمة:
المادة الخامسة - التواصل مثل المحترفين: ستُعقد عبر الإنترنت في سبتمبر/ أيلول لتغطي أهمّ مهارات التواصل بهدف تعزيز التعاون والقيادة.
المادة السادسة - إدارة مشروع: ستُعقد عبر الإنترنت في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول لتُزوّد المشاركين بمجموعة أدوات عملية لاكتساب أساسيات إدارة المشاريع وتدبير كل مرحلة من مراحل حياة المشروع بنجاح.
المادة السابعة - اتخاذ الإجراءات: ستُعقد حضورياً سنة 2023 (سيتم تحديد التواريخ لاحقاً) لتُلخّص كل ما تم تناوله في النسخة الأولى من برنامج The Next 90، حيث سيُقدّم المشاركون مشروعهم المهني القادم من خلال دمج أهم المبادئ والأطر والتقنيات المكتسبة خلال البرنامج.
ومع اقتراب نهاية البرنامج، سيعمل القسم الفرعي لعلاقات اللاعبين ومشاركاتهم بجد على النسخة الثانية من برنامج The Next 90، حيث سنُطلعكم على مزيد من المعلومات في الوقت المناسب.