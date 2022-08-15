النسخة الأولى - 2022

بدأت النسخة الأولى من برنامج The Next 90 في 26 يناير/كانون الثاني، بعد أن كان قد انطلق 35 لاعباً دولياً سابقاً في رحلة مدتها عشرة أشهر، وسلّط رئيس FIFA جياني إنفانتينو الضوء في كلمته الترحيبية بالمشاركين على أهمية قدرتهم على الاستمرار من أجل إحداث نفس التأثير الذي أحدثوه سابقاً على المستطيل الأخضر، مؤكداً أن هذا البرنامج سيسمح لهم بتحقيق هذا الهدف بالضبط.