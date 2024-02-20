برنامج Football for Schools معتمد الآن في نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA بعد إطلاقه في سيراليون

تم إطلاق برنامج Football for Schools في سيراليون في الفترة من 5 إلى 7 فبراير/شباط

شارك في هذا الحدث خمسون تربوياً من جميع أنحاء البلاد

50% من الاتحادات الأعضاء في FIFA قامت بالتسجيل في البرنامج

في خطوة تبني على الزخم الذي شهده عام 2023 المكثّف والمثمر والذي شهد بتقديم 71 اتحاداً عضواً آخر في FIFA البرنامج، قام برنامج Football for Schools من FIFA وفريقه مرة أخرى بلقاء أطفال المدارس المتحمسين للتعلّم من خلال كرة القدم. لا يزال هناك مشوار طويل لخوضه حيث حدّد برنامج Football for Schools لنفسه هدفاً بالمساهمة في تنمية وتمكين ما يقرب من 700 مليون طفل حول العالم. ولكن تم اتخاذ خطوة رمزية في سيراليون، التي أصبحت الاتحاد رقم 107 من أعضاء FIFA بالانضمام إلى البرنامج. وبينما يتألف FIFA من 211 اتحاداً عضواً على مستوى العالم، فإن برنامج Football for Schools الآن في منتصف الطريق في مهمته الطموحة لجعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في النظام التعليمي. وقد تم تحقيق هذا الإنجاز في أفريقيا حيث يُعد برنامج Football for Schools الأكثر تمثيلاً نسبياً، حيث قام 70% من الاتحادات الأعضاء في القارة بتنفيذ البرنامج بالفعل.

ورشة عمل FIFA لبناء قدرات FIFA Football for Schools وحدث الإطلاق في سيراليون Previous 01 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 02 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 03 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 04 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 05 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 06 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 07 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 08 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 09 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone 10 / 10 FIFA Football for Schools - Sierra Leone Next

واحتفالاً بهذه المناسبة، اجتمع خمسون مدرساً للتربية البدنية من مقاطعات سيراليون الستة عشر في ماكيني، على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة فريتاون، في الفترة من 5 إلى 7 فبراير/شباط. وبتوجيه من خبراء برنامج Football for Schools، تمكّن المدرسون من تعلم أساسيات البرنامج خلال الـ48 ساعة الأولى. وبعد ذلك، وضعوا النظرية التي تعلموها موضع التنفيذ في اليوم الأخير، وانضم إليهم 125 طفلاً كانوا على استعداد لجعل إطلاق برنامج Football for Schools في سيراليون احتفالاً حقيقياً. وقال أنطونيو بوينانيو سانشيز، مدير برنامج Football for Schools من FIFA، والذي قدّم الدورات إلى جانب زميله ميلفين ميندي "برنامج Football for Schools هو برنامج فريد من نوعه حيث نقوم بتعليم كرة القدم وفي نفس الوقت، نقوم بتعليم الأطفال المهارات الحياتية. نمنحهم مفاتيح العمل الجماعي والاحترام والتواصل والقيادة، حتى يتقدموا ليس فقط على أرض الملعب، ولكن أيضاً خارجه."

وأكمل قائلاً "أما بالنسبة للمدرسين، فهم سفراء البرنامج. لقد قمنا بتدريبهم على مدار ثلاثة أيام. وبمجرد تعريفهم بالمفاهيم النظرية والعملية، أصبحوا الآن جاهزين لمواصلة التدريب. وبعبارة أخرى، دورهم هو نقل ما تعلموّه إلى المدرسين الآخرين في جميع أنحاء البلاد. هؤلاء المعلّمون ضروريون بالنسبة لنا، ونحن نطلق عليهم المدربين الرئيسيين." وحتى الآن، تم تدريب أكثر من 3000 مدرس في جميع أنحاء العالم واستفاد من البرنامج عشرات الآلاف من الأطفال. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرقام بشكل كبير، حيث تضمن برنامج Football for Schools تغطية كل زاوية وركن في كل بلد تتم زيارته. وليس من قبيل الصدفة أن يتم اختيار مدينة ماكيني كنقطة انطلاق في سيراليون حيث يقول أنطونيو بوينانيو سانشيز: "إن إطلاق برنامج Football for Schools هنا في ماكيني يُظهر أن كرة القدم عالمية وأنها ملك للجميع." ماكيني ليست أكبر مدينة في البلاد، لكنها معقل لكرة القدم حيث يُعد فريق واسوم ستارز المحلي أحد المعاقل الأسطورية لكرة القدم السيراليونية. لذلك كان من المناسب أن يكون ملعب ووسوم، حيث يلعب الفريق الملّقب بنورثرن روك بانتظام، هو المكان المناسب لـ125 طفلاً ليتمكّنوا من تقليد أبطالهم على أرض الملعب. وكانت المباريات الودية والتمارين بالكرات وبدونها ضمن برنامج هذا اليوم التاريخي لمدينة ماكيني.