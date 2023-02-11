أساطير FIFA يرسمون البسمة خلال زيارات بمدينة الرباط

لورا جورج وكريستيان كاريمبو يزوران مركز لالة مريم لرعاية الأطفال
زيكو، سافرو بورتوليني وميلايل سيلفستر يلتقون بالمرضى في مستشفى للأطفال
أسطورة أطلاس ليون الحسين خرجة من بين المشاركين في زيارة العاصمة المغربية
كانت بطولة كأس العالم للأندية المغرب FIFA منصة كروية لمنح بعض الأمل للأجيال القادمة حيث حظي أطفال الرباط بزيارات من أساطير FIFA لحظات قبل انطلاق نهائي البطولة الذي جمع بين ريال مدريد والهلال بملعب مولاي عبد الله. وصبيحة نهائي البطولة، قام كل من اللاعبة الفرنسية لورا جورج وأسطورة أطلس ليون الحسين خرجة والمتوج بطل العالم في نهائي 1998 كريستيان كاريمبو بلفتة لطيفة لأطفال العاصمة المغربية التي شاركت باستضافة البطولة العالمية، وذلك من خلال زيارة مركز لالة مريم لرعاية الأطفال.
أساطير FIFA يزورون دار الأيتام في الرباط
01/06
FIFA Legends visit to Centre Lalla Meriem
02/06
FIFA Legends visit to Centre Lalla Meriem
وتعمل العصبة المغربية لحماية الطفولة، الذي يعود إنشاؤها إلى 1954، على تحسين جودة العناية بالأطفال الأكثر معاناة من الهشاشة. وركزت الأميرة لالة زينب جهودها على إعطاء الأولوية لرعاية الأطفال من خلال إنشاء مراكز عبر مختلف جهات المملكة. أما مركز لالة مريم لرعاية الأطفال، فيعنى بتحسين الظروف المعيشية والرعاية للأطفال سواء كانوا سالمين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي اليوم الذي عرف تنظيم نهائي بطولة العالم للأندية، حظي هؤلاء الأطفال بفرصة اللعب والرقص ومشاركة رسوماتهم وأعمالهم اليدوية التي أبدعوها مع أساطير FIFA، كما تلقوا هدايا منهم وبعض الأحضان كذلك. وقبل يوم من النهائي، انضم الحسين خرجة لكل من الأسطورتين البرازيليتين زيكو وسافيو بورتوليني، والدولي السابق ميكايل سيلفستر ليزوروا الأطفال بمصلحة أمراض الدم والسرطان بمستشفى الأطفال بالعاصمة المغربية والذين يتلقون العلاج من عدد من الأمراض المرتبطة بالأساس بالسرطان وفي بعض الحالات من أمراض دم غير خبيثة. وقد تمكن الزائرون من الحديث إلى الأطباء والممرضين الذين يسهرون على الإشراف على مرحلة التعافي من هذه الأمراض.
أساطير FIFA يزورون الأطفال المرضى في المستشفى
01/05
FIFA Legend Houssine Kharja pictured with a young girl at the children's hospital in Rabat
02/05
FIFA Legends with a patient at the Pediatric Hematology and Oncology Department of the Children’s Hospital in Rabat
“وقد صرح خرجة، عقب الزيارتين قائلاً: ”من المهم أن تقدم كرة القدم الأمل للأطفال في كل الظروف وفي كل مجالات الحياة. لقد التقينا العديد من الأطفال الشجعان على مدى الأيام المنصرمة ونقف وقفة إعجاب أمام كيفية تعاملهم مع المرض ومع الصعوبات التي يواجهونها. إننا نأمل أن نستطيع من خلال كرة القدم تقديم السعادة لهم جميعاً لأنهم هم مستقبلنا.“ ومرة أخرى، ظهرت لنا جلية قدرة كرة القدم على توحيد الناس، وذلك من خلال الابتسامات التي علت وجوه الأطفال المتحمسين وهم يتفاعلون مع زوارهم.