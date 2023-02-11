أساطير FIFA يرسمون البسمة خلال زيارات بمدينة الرباط

كانت بطولة كأس العالم للأندية المغرب FIFA منصة كروية لمنح بعض الأمل للأجيال القادمة حيث حظي أطفال الرباط بزيارات من أساطير FIFA لحظات قبل انطلاق نهائي البطولة الذي جمع بين ريال مدريد والهلال بملعب مولاي عبد الله. وصبيحة نهائي البطولة، قام كل من اللاعبة الفرنسية لورا جورج وأسطورة أطلس ليون الحسين خرجة والمتوج بطل العالم في نهائي 1998 كريستيان كاريمبو بلفتة لطيفة لأطفال العاصمة المغربية التي شاركت باستضافة البطولة العالمية، وذلك من خلال زيارة مركز لالة مريم لرعاية الأطفال.

وتعمل العصبة المغربية لحماية الطفولة، الذي يعود إنشاؤها إلى 1954، على تحسين جودة العناية بالأطفال الأكثر معاناة من الهشاشة. وركزت الأميرة لالة زينب جهودها على إعطاء الأولوية لرعاية الأطفال من خلال إنشاء مراكز عبر مختلف جهات المملكة. أما مركز لالة مريم لرعاية الأطفال، فيعنى بتحسين الظروف المعيشية والرعاية للأطفال سواء كانوا سالمين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي اليوم الذي عرف تنظيم نهائي بطولة العالم للأندية، حظي هؤلاء الأطفال بفرصة اللعب والرقص ومشاركة رسوماتهم وأعمالهم اليدوية التي أبدعوها مع أساطير FIFA، كما تلقوا هدايا منهم وبعض الأحضان كذلك. وقبل يوم من النهائي، انضم الحسين خرجة لكل من الأسطورتين البرازيليتين زيكو وسافيو بورتوليني، والدولي السابق ميكايل سيلفستر ليزوروا الأطفال بمصلحة أمراض الدم والسرطان بمستشفى الأطفال بالعاصمة المغربية والذين يتلقون العلاج من عدد من الأمراض المرتبطة بالأساس بالسرطان وفي بعض الحالات من أمراض دم غير خبيثة. وقد تمكن الزائرون من الحديث إلى الأطباء والممرضين الذين يسهرون على الإشراف على مرحلة التعافي من هذه الأمراض.