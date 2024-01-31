الغرض
أساطير FIFA هي الطريقة التي يكرّم فيها FIFA كل أولئك الذين حققوا شيئاً مهماً في لعبة كرة القدم، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات المرتبطة بمسيرتهم المحلية والدولية. في المجموع، هناك أكثر من 7000 لاعب كرة قدم ومدرب يمكنهم تسمية أنفسهم أساطير FIFA. القدوة في القيادة هي أمر حيوي في كرة القدم، ويمكن للنجوم الذين ألهموا ملايين المشجعين في الماضي أن يحدثوا فرقاً كنماذج يحتذى بها للأجيال القادمة. ولهذه الغاية، شارك أكثر من 800 من أساطير FIFA في أنشطة هدفت لنقل رسائل إيجابية إلى مجتمع كرة القدم العالمي.
نشاط أساطير FIFA
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من نحن؟
يحصل اللاعبون والمدربون الذين يستوفون أياً من المعايير التالية على صفة أساطير FIFA (FIFA Legend)
الفائزون بكأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA.
أصحاب المساهمات المبارزة في كأس العالم FIFA أو كأس العالم للسيدات FIFA. ويشمل هذا الحاصلين على جوائز فردية في أي من البطولتين، ومن لعبوا في أكثر من بطولتين نهائيتين، ومن لعبوا أكثر من 10 مباريات، ومن سجلوا أكثر من خمسة أهداف، أو من حافظوا على نظافة شباكهم خمس مرات أو أكثر.
الفائزون في بطولات FIFA الأخرى، مثل كأس القارات FIFA، وكأس العالم للأندية FIFA، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA (النسخ الشبابية من بطولات الرجال والسيدات)
الحاصلون على جوائز FIFA الرسمية (أفضل لاعب في العام، أفضل لاعب / مدرب / حارس مرمى في جوائز The Best، تشكيلة FIFA FIFPro World XI).
الحاصلون على جوائز على المستوى القاري والوطني.
المميزون في مسيرتهم الكروية على مستوى المنتخب الوطني (بطل قاري، أكثر من 100 مباراة دولية، حامل الرقم القياسي للمنتخب).
المميزون في مسيرتهم الكروية على مستوى النادي (بطل قاري: بطل دوري محلي لعدة مرات، جوائز فردية متعددة على مستوى النادي المحلي، حامل الأرقام القياسية للنادي)
كيف يمكن أن يلهم أساطير FIFA العالم؟
المشاركة في المشاريع أو الأنشطة التي تروج بشكل إيجابي للعبة كرة القدم في جميع أنحاء العالم.
الترويج للمسابقات والفعاليات وخاصة المتعلقة بكرة القدم النسائية والشبابية.
التفاعل النشط مع الجمهور على مستوى العالم.
المشاركة في الأنشطة لإثبات قوة كرة القدم كأداة للشمول الاجتماعي.