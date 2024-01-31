أساطير FIFA

الغرض

أساطير FIFA هي الطريقة التي يكرّم فيها FIFA كل أولئك الذين حققوا شيئاً مهماً في لعبة كرة القدم، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات المرتبطة بمسيرتهم المحلية والدولية. في المجموع، هناك أكثر من 7000 لاعب كرة قدم ومدرب يمكنهم تسمية أنفسهم أساطير FIFA. القدوة في القيادة هي أمر حيوي في كرة القدم، ويمكن للنجوم الذين ألهموا ملايين المشجعين في الماضي أن يحدثوا فرقاً كنماذج يحتذى بها للأجيال القادمة. ولهذه الغاية، شارك أكثر من 800 من أساطير FIFA في أنشطة هدفت لنقل رسائل إيجابية إلى مجتمع كرة القدم العالمي.

نشاط أساطير FIFA

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
أسطورتا FIFA وانشوب واتسون وجاردنر يتوقّعان أن تغيّر كأس العالم FIFA™ اللعبة في Concacaf
٣١ يناير ٢٠٢٤
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مؤسسة FIFA
شباب تدعمهم مؤسسة FIFA يلتقون بأساطير FIFA في لندن
١٤ يناير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: FIFA Legends Gilberto Silva (L), Alessandro Del Piero (C) and Kaka during the FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مكافحة التمييز
أساطير FIFA يدعمون مبادرات مكافحة التمييز خلال قمة FIFA لكرة القدم
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 21: Juan Pablo Sorín during the FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 Draw at HoF, Home of FIFA on April 21, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Football Unites the World
خوان بابلو سورين يستحضر الشغف الذي سيعيشه العالم في الأرجنتين 2023™
١٩ مايو ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 21: FIFA Legend David Trezeguet during the FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 Draw at HoF, Home of FIFA on April 21, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Football Unites the World
تريزيغيه يميط اللثام عن شغف الأرجنتين بأبطال المستقبل
١٧ مايو ٢٠٢٣
المزيد
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: Young footballers during an event as part of the 73rd FIFA Congress at Canal Olympia on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
أساطير FIFA
أساطير FIFA في زيارة لمؤسسة أوموري الخيرية في كيغالي
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: A group photo during FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس في راوندا
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 26: FIFA Legends (L-R) Geremi, Special Advisor Football to FIFA President Youri Djorkaeff, Alessandro Del Piero and Houssine Kharja during a Legends Hospital visit at Hôpital Robert Debré on February 26, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
أساطير FIFA
أساطير FIFA يزورون أطفال مرضى في باريس
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: FIFA Legend Houssine Kharja with children during a FIFA Legends visit to Centre Lalla Meriem on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™
أساطير FIFA يرسمون البسمة خلال زيارات بمدينة الرباط
DOHA, QATAR - DECEMBER 14: FIFA Legends Francesco Totti, Alessandro Del Piero and Kaka pose with Hospital staff menbers during SIDRA Children's Hospital Visit the on December 14, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Cathrin Mueller - FIFA/FIFA via Getty Images)
أساطير FIFA
أساطير FIFA في زيارة لمستشفى الأطفال: مبادرة بسيطة ذات أثر كبير
DOHA, QATAR - DECEMBER 12: Players and match officials pose for a group photo during a FIFA Legends and Workers match at Al Thumama Stadium on December 12, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مباراة العمر للعمال مع أساطير FIFA على ملعب الثمامة

من نحن؟

يحصل اللاعبون والمدربون الذين يستوفون أياً من المعايير التالية على صفة أساطير FIFA (FIFA Legend)

  • الفائزون بكأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA.

  • أصحاب المساهمات المبارزة في كأس العالم FIFA أو كأس العالم للسيدات FIFA. ويشمل هذا الحاصلين على جوائز فردية في أي من البطولتين، ومن لعبوا في أكثر من بطولتين نهائيتين، ومن لعبوا أكثر من 10 مباريات، ومن سجلوا أكثر من خمسة أهداف، أو من حافظوا على نظافة شباكهم خمس مرات أو أكثر.

  • الفائزون في بطولات FIFA الأخرى، مثل كأس القارات FIFA، وكأس العالم للأندية FIFA، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA (النسخ الشبابية من بطولات الرجال والسيدات)

  • الحاصلون على جوائز FIFA الرسمية (أفضل لاعب في العام، أفضل لاعب / مدرب / حارس مرمى في جوائز The Best، تشكيلة FIFA FIFPro World XI).

  • الحاصلون على جوائز على المستوى القاري والوطني.

  • المميزون في مسيرتهم الكروية على مستوى المنتخب الوطني (بطل قاري، أكثر من 100 مباراة دولية، حامل الرقم القياسي للمنتخب).

  • المميزون في مسيرتهم الكروية على مستوى النادي (بطل قاري: بطل دوري محلي لعدة مرات، جوائز فردية متعددة على مستوى النادي المحلي، حامل الأرقام القياسية للنادي)

كيف يمكن أن يلهم أساطير FIFA العالم؟

  • المشاركة في المشاريع أو الأنشطة التي تروج بشكل إيجابي للعبة كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

  • الترويج للمسابقات والفعاليات وخاصة المتعلقة بكرة القدم النسائية والشبابية.

  • التفاعل النشط مع الجمهور على مستوى العالم.

  • المشاركة في الأنشطة لإثبات قوة كرة القدم كأداة للشمول الاجتماعي.

تعرف على المزيد حول The Legends:

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FIFA.COM
Puyol: I want to give back to society what football has given me