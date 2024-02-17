أوزو موريرا: "كرة القدم تقرب العديد من البلدان من بعضها البعض"

يتحدث كابتن اليابان المولود في البرازيل عن قصة حياته الملهمة من ريو دي جانيرو إلى قمة اللعبة مع المنتخب الآسيوي

الفائز بجائزة كرة adidas الذهبية لعام 2019 يشجع الجيل القادم على "بناء الأحلام والأهداف"

يقول أيقونة كرة القدم الشاطئية: "إذا لعب شخص ما كرة القدم معك، فمن الممكن أن يصبح صديقًا لك بالفعل".

من المؤكد أن بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي ™ ستقدم لحظات مذهلة وإثارة وعاطفة، لكن الرحلة الفريدة والملهمة للاعب واحد على وجه الخصوص توفر أيضًا توضيحًا مثاليًا لكيفية وقوف الثقافات المختلفة معًا وتعلم كيفية التفاهم بين بعضنا البعض بشكل أفضل من خلال الرياضة. ولد اللاعب والمدرب الياباني أوزو موريرا ونشأ في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الكبرى، وبدأ لعب كرة القدم الشاطئية على شواطئ كوباكابانا عندما كان عمره ست سنوات فقط.

ومع نمو شغفه، أصبح يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم شاطئية محترفًا، ولكن على عكس الملايين من مواطنيه، لم يتخيل أبدًا نفسه وهو يرتدي القميص الأصفر الأسطوري للبرازيل. وبدلاً من ذلك، كانت رغبة أوزو هي اللعب في الخارج، وتعلم ثقافة جديدة من خلال لعب كرة القدم الشاطئية. وفي عام 2007، جاءت تلك الفرصة في اليابان. عند الوصول، كان الحب من النظرة الأولى، وكان الشعور متبادلاً.

"كان ذلك بسبب الثقافة والاستقبال الذي قدّمه لي اليابانيون. حقيقة أنني كنت أجنبيًا، لكن لم يجعلوني أشعر بأنني مختلف في أي وقت. وأوضح: "ما زلت أعتز بالحب والمودة التي كانوا يكنونها لي حتى يومنا هذا. ليابان بلد آسر. إذا أتيحت لك الفرصة للزيارة، فإنني أوصي بها الجميع، لأن الوقوع في حبها أمر رائع."

على الرغم من التحديات الأولية، تكيف أوزو بسرعة مع أسلوب الحياة في منزله الجديد واحتضن اليابانيون. "الثقافة في البرازيل والثقافة في اليابان مختلفتان تمامًا. أعتقد أن الثقافة اليابانية جعلتني أنمو أكثر كشخص وكرجل. من الطفولة إلى البلوغ، هناك انضباط قوي جدًا. لذلك أعتقد أن الانضباط والثقافة اليابانية كانا مهمين للغاية في حياتي." أصبح أوزو بعد ذلك يتقن اللغة اليابانية، وحصل على الجنسية اليابانية في عام 2012. وتم استدعاؤه على الفور إلى المنتخب الياباني، وأصبح شخصية رئيسية في رفع مستوى كرة القدم الشاطئية في بلده المعتمد، ولا سيما من خلال أدائه الخاص. فاز المدافع طويل القامة بكرة adidas الفضية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية تاهيتي 2013 FIFA، وكرة adidas الذهبية كأفضل لاعب في البطولة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية باراجواي 2019 FIFA.

لكن قائد اليابان لا يتألق على أرض الملعب فحسب: بل إنه ملتزم أيضاً باستخدام قوة كرة القدم كقوة من أجل الخير. "أعتقد أن كرة القدم هي رياضة تنقل الكثير من المشاعر، هل تعلم؟ لا يفرق بين الثقافة أو العرق أو الوضع المالي. إذا لعب شخص ما كرة القدم معك، فمن الممكن أن يصبح صديقك بالفعل. أعتقد أن كرة القدم تنقل ذلك. إثارة النصر، وعذاب الهزيمة، وحب الهتاف لفريقك، لأحد أفراد الأسرة، للاعب. أعتقد أن كرة القدم تساعد على توحيد واستقرار حياة الكثير من الناس." وأضاف: “أعتقد أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. فيما يتعلق بكرة القدم الشاطئية، التي تشبه كرة القدم العادية على الرغم من اختلاف تقنياتها، أعتقد أنها تقرب العديد من البلدان من بعضها البعض خلال الأوقات الصعبة."

أوزو موريرا يطمح لإلهام الجيل القادم 01:23

"سوف نمتلك القدرة على إزالة الحواجز وتوحيد العالم. والآن، هدفي هو نقل اللعبة إلى عدد أكبر من الأطفال، وتوفير المزيد من الفرص للجميع، وجمع الناس معًا." "أعتقد أن كل دولة لديها شغف بكرة القدم. وفي الأماكن التي لا تشتهر فيها كرة القدم، أقدم عروض ترويجية وإيجاد طريقة لإيصال هذه الرسالة وتوفير الفرص للأطفال والجمهور لمشاهدة سحر كرة القدم. أفعل هذا كثيرًا في اليابان أيضًا. أذهب إلى المدارس، أذهب إلى المدن التي لا تكاد تحتوي على شواطئ. لذا، لدي الفرصة لتمثيل القليل من ثقافة كرة القدم الشاطئية. أعتقد أنه أينما ذهبت، أستطيع الوصول إلى حوالي 100 طفل. شيئًا فشيئًا، أحاول استخدام ملفي الشخصي وصورتي للترويج لهذه الرياضة أيضًا.

ويأمل الشاب البالغ من العمر 38 عاماً أن تلهم قصته الجيل القادم. "إن إلهام الأطفال لا يقتصر فقط على كرة القدم الشاطئية، أليس كذلك؟ أحاول أن أنقل لهم هذا... هناك كلمة أحبها وأحملها معي في الحياة وهي "الحلم"، هل تعلم؟ أعتقد أن الأحلام تحركنا، فهي تعطينا الدافع كل يوم. إذا لم يكن لدينا حلم، فلن يكون لدينا سبب للتنفس كل يوم.

"حتى لو كان الأمر صعبًا للغاية، فقد يكون حلمًا صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا، أحاول تعليمهم. في حالتي، كنت أحلم دائمًا بأن أصبح لاعب كرة قدم شاطئية. لم أعتقد أبدًا أنني سألعب في اليابان. حقيقة أنني حلمت بأن أصبح لاعب كرة قدم شاطئية، حلم قادني إلى حلم آخر، وهو التعرف على اليابان واللعب لها في نهاية المطاف، كما أفعل اليوم.