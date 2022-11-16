جيريمي: كرة القدم بمثابة ديانة توحّد الشعوب

"إنها ببساطة تجلب الفرح والسعادة. بالنسبة لي، كلاعب كرة قدم، هي أفضل مهنة في العالم" نعيش في حقبة مضطربة تتخللها الكثير من الصراعات والأزمات العالمية، ويشهد العالم انقساماً، لكن كأس العالم FIFA، من خلال قوة كرة القدم، ستقرّب بين الشعوب التي ستعبر الحدود للالتقاء للاحتفال سوية. Football Unites the World (كرة القدم توحّد العالم) هي حركة عالمية تتوخى الإلهام والوحدة والتنمية من خلال كرة القدم.

l Football Unites the World جيريمي نجيتاب 03:10

أسطورة FIFA جيريمي نجيتاب يعرف ذلك حق المعرفة، وهو الذي جعل بلداً بأكمله يحلم طوال ١٤ عاماً التي ارتدى فيها قميص منتخب الكاميرون. ومع مرور بضعة أيام من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، يفتح صندوق ذكريات حافل بالألقاب واللحظات الرائعة. وحتى لو كان سجلّه يتضمّن، من بين أمور أخرى، لقبين لكأس أمم أفريقيا، وميدالية ذهبية أولمبية، ودوري أبطال أوروبا مرتين، فإن كأس العالم FIFA تحتل مكانة خاصة في قلبه.

فقبل أن يجعل الكاميرون تهتز شغفاً، تابع عن كثب الأسود غير المروضة وهي تصنع المعجزات في إيطاليا 1990. تذكّر الظهير الأيمن السابق لريال مدريد وتشيلسي قائلاً: "كان عمري 12عاماً. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب أفريقي إلى ربع النهائي. إنها ذكرى طيبة بالنسبة لنا!"، مضيفاً "كنّا صغارًا وبعد كل مباراة كان الجميع يركض في الشارع. كانت لحظات لا تُنسى". في ذلك العام، كانت كل مباراة فرصة أيضاً للاستمتاع بالرجل الذي سيصبح أسطورة كرة القدم الأفريقية والعالمية. يقول اللاعب الدولي السابق الذي خاض 118 مباراة دولية: "في ذلك الوقت، كان الجميع يرى نفسه في روجيه ميلا وما يفعله". وتذكر مبتسماً: "في بداية مسيرتي المهنية حين كنت أجتاز اختبارات في الأندية، كنت أقول لزملائي:" أنا شقيق روجيه ميلا"، مضيفاً "إنه تأثير كأس العالم وتألق لاعب شارك فيها". وبعد اثني عشر عاماً، عاش جيريمي تلك التجربة في كوريا الجنوبية/اليابان 2002، قبل أن يعود إلى المسرح العالمي في جنوب إفريقيا 2010. وفي كلتا المناسبتين، فشلت الكاميرون في تخطي دور المجموعات، لكن جيريمي لا يشعر بالمرارة حيال ذلك.

الكاميرون: الأسود غير المروضة l إيطاليا 1990 l كأس العالم FIFA