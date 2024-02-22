FIFA وكرة القدم الشاطئية العالمية يتعاونان لمساعدة الجميع على "النشاط"

استقبلت المؤسسة العالمية لكرة القدم الشاطئية وFIFA أكثر من 50 طفلاً وشاباً محلياً في عيادات كرة القدم الشاطئية في دبي

عمل المنظمون جنبًا إلى جنب مع جمعيتين خيريتين مشهورتين لذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير تجربة تفاعلية وصحية وتعليمية

كجزء من حملة FIFA Be Active، التي تشجع ممارسة الرياضة للجميع، انضم المشاركون إلى جلسات تدريب كرة القدم الشاطئية ورقصة #BringTheMoves

انضم إلى FIFA والمؤسسة العالمية لكرة القدم الشاطئية مجموعة من نجوم مجتمع كرة القدم الشاطئية للترحيب بمجموعتين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في يومين مليئين بالمرح من الأنشطة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™. تم تنظيم هذه الفعالية بمساعدة مؤسسة النور الخيرية المحلية و"الأولمبياد الخاص الإماراتي"، حيث استقبلت "عيادات" كرة القدم الشاطئية أكثر من 50 طفلاً وشاباً في استاد البطولة في دبي. وأتيحت للمشاركين الفرصة للمشاركة في جلسات تدريبية وتدريبات تفاعلية ومباراة تدريبية على نفس الرمال التي يتنافس عليها أفضل لاعبي كرة القدم الشاطئية في العالم للتتويج أبطالاً للعالم في 25 فبراير. وشكلت هذه الأنشطة جزءاً من حملة ‘Be Active’، والتي تدار بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وتشجع الناس من جميع الأعمار على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 80% من الأطفال على مستوى العالم لا يمارسون ما يكفي من التمارين الرياضية، وتوصي جميع الأطفال بممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 60 دقيقة يوميا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، استمتع المشاركون بالنشاط بطريقة مختلفة: من خلال جلب حركات رقصهم إلى نشيد الحملة الشهير بما يتماشى مع حملة FIFA #BringTheMoves. شارك في يوم الافتتاح الشباب الذين حضروا مركز النور لتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مؤسسة خيرية محلية تقدم الرعاية وإعادة التأهيل والترفيه والتدريب المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 35 عامًا.

FIFA and Beach Soccer Worldwide team up to help everyone ‘Be Active’ 02:08

“وقال رانجيني رامناث، مدير مركز النور: "نعمل في النور على تعزيز دمج أصحاب الهمم، أي الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع القطاعات، لذلك كان من دواعي سروري البالغ أن ندعم ونشارك في عيادة كرة القدم الشاطئية". جمعية النور للتأهيل والرعاية لأصحاب الهمم/ ABA ومنسق قسم برنامج تدريب الوالدين والطفل. "بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الاستفادة، يمكن أن يساعد النشاط البدني في الحفاظ على الصحة والرفاهية، وكذلك تحسين الصحة العقلية. ويمكنه أيضًا دعم أنشطة الحياة اليومية والاستقلال. نود أن نشكر كرة القدم الشاطئية العالمية وFIFA على تقديم واحدة فقط من الفرص العديدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة النشاط. وفي اليوم الثاني، انضم المشاركون من الأولمبياد الخاص، الحركة العالمية التي تتيح الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ليكونوا جزءًا من عالم الرياضة وإنجازاته.

مصحة كرة القدم الشاطئية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي™ Previous 01 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 02 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 03 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 04 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 05 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 06 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 07 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 08 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 09 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 10 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 11 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 12 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 13 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 14 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 15 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 16 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 17 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 18 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 19 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 20 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 21 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 22 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 23 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 24 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 25 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 26 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 27 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 28 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 29 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 30 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 31 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 32 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 33 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 34 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 35 / 35 Clinic - FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Next

وقالت فاطمة المسلمي، مديرة الاستراتيجية والمشاريع في الأولمبياد الخاص الإماراتي: "نحن سعداء للغاية بحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في دبي. لقد كانت فرصة عظيمة لتنظيم ورشة العمل والعيادة هنا مع فريق FIFA العظيم." وتابعت: "كرة القدم شيء يغير حياة الناس. إذا قال أحدهم: "إنها مجرد لعبة" - لا، إنها ليست مجرد لعبة. لقد شاهدنا جميعاً المباريات الأخرى، وشاهدنا جميعاً هذه المباريات هنا في دبي اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية. إنه لعبة توحد الناس. فهي تنزل روح السعادة على الناس، وتجمع الناس معاً. إنها تجلب السعادة." وبالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعب والرقص والتعلم، انضم إلى المشاركين أيضًا بعض الضيوف البارزين من مجتمع كرة القدم الشاطئية. وأظهر ماجر الفائز بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية مرتين من البرتغال، والنجم الإسباني السابق راميرو أماريل، ولاعب منتخب بيلاروسيا ياوهيني نوفيكاو، مهاراتهم، بينما كان فيكتور فاسك، المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، وأنجيلو شيرينزي، تاهيتي ومساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية حاضرون أيضاً لنقل بعض خبراتهم.

وفي نفس السياق “قال ماجر: “إنه أمر رائع”. "في بعض الأحيان نعطي أهمية كبيرة للأشياء الصغيرة، وهذه الأشياء هي الأشياء المهمة حقًا التي يتعين علينا القيام بها كسفراء. نحن بحاجة إلى إعطاء وقت ممتع لهؤلاء الأطفال. إنه أمر رائع بالنسبة لنا أيضًا، إنه درس حقيقي”. وفي حملة Be Active، شجع الجميع على الحركة، موضحًا أنه حتى الكميات الصغيرة من التمارين يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. وأضاف: "إنه مفيد لصحة الدماغ وكذلك جسديًا". "عندما نقول أنه ليس لدينا الوقت لممارسة التمارين الرياضية، فالحقيقة أن الجميع لديهم الوقت لممارسة التمارين الرياضية."