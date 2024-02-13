أرقام قياسية جديدة في فترة الانتقالات الشتوية

تم إجراء ما لا يقل عن 5073 عملية انتقال دولي في كرة القدم للرجال والسيدات، وهو ما يُشكل زيادة مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في يناير/كانون الثاني 2023

بلغ إجمالي إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الدولية 1.46 مليار دولار أمريكي في كرة القدم للرجال، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية

إنفاق غير مسبوق في كرة القدم للسيدات: 2.1 مليون دولار أمريكي؛ أكثر من مرتين ونصف مقارنة بالرقم المسجّل في يناير/كانون الثاني 2023

نشر FIFA تقريراً موجزاً عن الانتقالات الدولية المسجلة خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، والذي سجّل ما لا يقل عن 4716 انتقالاً دولياً في فئة كرة القدم للرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.6% عن الرقم المسجل في نافذة يناير/كانون الثاني للعام الماضي. وفي كرة القدم للسيدات، وصلت قيمة الإنفاق على رسوم انتقالات اللاعبات إلى مستويات قياسية جديدة، حيث صرفت الأندية ما مجموعه 2.1 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها أكثر من 150% مقارنة بالرقم المسجل في يناير/كانون الثاني 2023.

كما شهدت لعبة السيدات استقراراً نسبياً في عدد الانتقالات العابرة للحدود والتي بلغت 357 انتقالاً، أي بزيادة تبلغ نسبتها 0.3% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 1.46 مليار دولار في كرة القدم للرجال خلال أول أشهر سنة 2024، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، حيث تراجع إنفاق الأندية بنسبة 8.2% مقارنة مع الرقم القياسي الذي سُجل في يناير/كانون الثاني 2023. وقد احتلت الأندية الفرنسية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على الانتقالات الدولية في فئة الرجال خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، إذ دفعت إجمالي 291.9 مليون دولار أمريكي، وهو ضعف ما أنفقته في نفس الفترة من العام الماضي.

كما سُجل انخفاض ملحوظ في إنفاق الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تراجع بنسبة 80% تقريباً مقارنة بإنفاقها القياسي المسجل في يناير/كانون الثاني 2023. ومع ذلك، فإن إنفاق الأندية الفرنسية والإنجليزية يبقى يمثل ثاني أعلى نسبة إنفاق مقارنة بجميع الاتحادات الأخرى. وعلى صعيد كرة القدم للسيدات، فقد تصدَّرت إنجلترا وإسبانيا قائمة الانتقالات الواردة، حيث سُجل 29 انتقالاً بكل منهما، بينما تأتي السويد والولايات المتحدة على رأس البلدان المُصدِّرة للاعبات، بواقع 30 انتقالاً لكل منهما.