تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2023

تم إنفاق 9.63 مليار دولار على رسوم الانتقالات الدولية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بحصيلة 2022

كما شهد عام 2023 رقماً قياسياً جديداً في عدد الصفقات التي سُجلت مع دفع رسوم مقابل الانتقالات (3279)، بزيادة قدرها 14.7% مقارنة بالعام السابق

تُواصل كرة قدم السيدات تطورها مع ارتفاع ملحوظ في عدد الانتقالات الدولية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022

نشر FIFA اليوم تقريره السنوي للانتقالات الدولية لعام 2023، الذي بلغت فيه عمليات الانتقال العابرة للحدود ما لا يقل عن 74836 صفقة، منها 23689 (31.7%) على صعيد المحترفين (من الرجال والسيدات)، مقابل 51147 (68.3%) في فئة الهواة.

فبعد التراجع الذي سُجِّل في إنفاق الأندية خلال عامي 2020 و2021 في ظل جائحة كوفيد-19، شهد عام 2023 رقماً قياسياً جديداً في رسوم الانتقالات الدولية، التي بلغت ما مجموعه 9.63 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بحصيلة 2022، علماً أن المستويات المسجَّلة في تقرير 2023 تتجاوز بأكثر من ملياري دولار أمريكي الرقم القياسي المسجَّل في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر عشر صفقات انتقال من حيث القيمة المالية شملت لوحدها ما يفوق 10% من المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على مستوى رسوم الانتقالات في 2023. ومن بين الصفقات الـ 3279 التي شملت دفع رسوم الانتقال خلال العام المنصرم، أدرَّت العمليات المئة الأعلى قيمة ما يناهز 45% من إجمالي الأموال المدفوعة على مستوى رسوم الانتقالات، علماً أن الأندية الإنجليزية تصدرت هذه القائمة من جديد بما يناهز 2.96 مليار دولار أمريكي.

وفي المقابل، حصلت الأندية الألمانية على النصيب الأكبر من عائدات الانتقالات، مقارنة بأندية الاتحادات الأخرى، حيث فاقت مداخيلها الإجمالية 1.2 مليار دولار. أما صفقات انتقال اللاعبين للأندية البرتغالية، فقد فاقت تلك المسجلة في أي اتحاد وطني آخر للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت 1017 عملية في الإجمال خلال عام 2023، الذي كانت فيه البرازيل أكثر البلدان تصديراً للاعبين، بإجمالي 1217 صفقة انتقال إلى خارج البلاد.

هذا وقد دفع ما لا يقل عن 1024 نادياً رسوماً على الانتقالات الدولية في 2023، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها سنة تقويمية واحدة إنفاق رسوم من أكثر من 1000 نادٍ مقابل جلب لاعبين جدد من الخارج، كما شهد العام المنصرم رقماً قياسياً جديداً في عدد الأندية التي حصلت على رسوم الانتقالات، والتي بلغت 1241 نادياً.

كرة القدم للسيدات ماضية في تطورها المبهر

واصَلت كرة القدم الاحترافية للسيدات نموها المذهل خلال العام المنصرم، حيث استمر ارتفاع عدد الانتقالات الدولية بأكثر من 20% مقارنة بحصيلة 2022، ليبلغ عدد الأندية المشاركة في الانتقالات الدولية خلال عام 2023 ما مجموعه 623 نادٍ، مقابل 507 في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 22.9%، وهي أرقام تعكس بجلاء الأشواط المذهلة التي قُطعت في هذا المضمار، حيث تتزايد أعداد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة، إذ سُجِّل نحو 1888 انتقالاً دولياً خلال عام 2023، أي بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالعام السابق، بينما انخرط 131 اتحاداً في عمليات الانتقالات الدولية، مما شكل رقماً قياسياً جديداً في هذا الصدد.

الانتقالات الدولية للاعبين الهواة

شهد عام 2023 انتقال أكثر من 50 ألف لاعبٍ هاوٍ بين أندية من مختلف الاتحادات، علماً أن حوالي 91.7% من تلك الصفقات سُجلت في فئة الرجال. وقد حققت كرة قدم الهواة أرقاماً مذهلة على الصعيد العالمي خلال السنة الماضية، حيث سُجلت عملية انتقال واحدة على الأقل في 207 اتحادات من أصل الاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت FIFA. هذا وقد تصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استقبالاً للاعبين الهواة خلال العام المنصرم، حيث بلغ مجموع صفقاتها في هذه الفئة 7825 صفقة انتقال.

يُذكر أن تقرير الانتقالات الدولية لعام 2023 يتضمن أيضاً تحليلاً لعدد من الجوانب الأخرى المتعلقة بسوق الانتقالات، حيث يوفِّر معطيات حول جنسيات اللاعبين وأعمارهم وتنقلاتهم بين الاتحادات القارية والوطنية، بالإضافة إلى قائمة بأفضل الانتقالات على صعيدي الرجال والسيدات.