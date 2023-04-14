الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحق السيد أبو نايم شوهاغ

فرضت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة عقوبات بحق السيد أبو نايم شوهاغ، الأمين العام لاتحاد بنغلادش لكرة القدم والعضو السابق في غرفة تسوية النزاعات بـ FIFA.

وشملت العقوبات حظراً لمدة سنتين اثنتين من المشاركة في أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف فرنك سويسري، وذلك بسبب قيامه بتزوير و/أو استخدام وثائق مزورة لتبرير دفعات قام بها اتحاد بنغلادش لكرة القدم بأموال من FIFA.

وبعد عقد جلسة استماع وتحليل معمّق للأدلة المقدَّمة إلى الغرفة القضائية، وكذلك الأدلة التي تم جمعها في إطار تحقيقات غرفة التحقيق وفقاً للإجراءات المعمول بها، خلُصت الغرفة القضائية إلى أن السيد شوهانغ قد انتهكالمادة 13 (القواعد العامة للسلوك)، والمادة 15 (الولاء)، والمادة 24 (التزوير والتزييف) من مدونة أخلاقيات FIFA (نسخة 2020).