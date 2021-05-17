أنظمة كرة القدم

تماشياً مع رؤية FIFA 2020-23، يهدف القسم الفرعي الخاص بأنظمة كرة القدم من خلال عملياته اليومية إلى تنفيذ العديد من أهداف FIFA الاستراتيجية. ويتولى القسم مسؤولية تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم، ويشتمل ذلك، من بين أمور استراتيجية أخرى، على اجراء عملية إصلاح لنظام انتقالات كرة القدم وإدخال آليات لحماية الجهات المعنية بكرة القدم. ويضم هذه القسم الفرعي خمسة أقسام يتولى كل منها مسؤوليات مختلفة. يتولى قسم "وضع اللاعبين" بشكل أساسي مسؤولية إدارة الإجراءات المتعلقة بالخلافات بين الجهات المعنية بكرة القدم، والتطبيقات التنظيمية (مثل النقل الدولي للقُصّر، أو تغيير الجنسية الرياضية) بحسب ما تقرر محكمة كرة القدم. أما قسم "كرة القدم الاحترافية" فيدير علاقات FIFA مع الجهات الخارجية المعنية بكرة القدم. ويشتمل ذلك على العديد من الواجبات من بينها العمل كأمانة للجنة الجهات المعنية بكرة القدم واللجان الفرعية المرتبطة بها، ووضع السياسات التنظيمية. كما يدير هذا القسم صندوق FIFA للاعبي كرة القدم، وينفذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالنوادي الرياضية. ويتولى قسم "تنفيذ الأنظمة" إدارة الالتزام المتعلق بالأنظمة الرياضية الخاصة بنظام انتقالات كرة القدم والتحقق من هذا الالتزام، ويوفر الدعم القانوني والدعم المتعلق بالحوكمة للجهات المعنية الداخلية والخارجية. أما قسم "المقاصة" وقسم "الوكلاء" فهما مسؤولان عن تطبيق المشاريع الاستراتيجية الكبرى في نظام انتقالات كرة القدم: تقديم مقاصة FIFA، وإعادة وضع أنظمة قطاع وكلاء الرياضة.