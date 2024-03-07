FIFA ينشر نسخة عام 2023 من تقرير مكافحة المنشطات

تقرير يؤكد على التزام FIFAبمبدأ النزاهة في اللعبة

تَركَّزت جهود FIFA عام 2023 على بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ بزيادة اختبارات كل فريق بنسبة 30%

قدّم FIFA دعماً إضافياً في مجال التعليم والنهوض بالبنى التحتية المحلية لمكافحة المنشطات على المستوى القاري

أصدر FIFA اليوم نسخة عام 2023 من تقريره لمكافحة المنشطات والذي يستعرض الجهود المبذولة في هذا المجال خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول 2023، ويُقدِّم نظرة إحصائية على إجراءات اختبارات المنشطات، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية ذات الصلة وغيرها من مبادرات الدعم في مجال مكافحة المنشطات.

وبحسب بيانات التقرير، تَركَّز برنامج مكافحة المنشطات لعام 2023 على بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي شهدت زيادة غير مسبوقة في عدد الاختبارات التي خضع لها كل منتخب، وبإجمالي 860 اختباراً أثناء البطولة وخارجها.ومن خلال زيادة عدد الاختبارات خارج البطولات وإطلاق الاختبارات على عينات الدم المُجفَّفة في فئة الشباب، وسَّع FIFA إمكانياته في مجال إجراء الاختبارات في بطولتي هذه الفئة: كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA™.

وخلال عام كامل من جهوده لمكافحة المنشطات، أجرى الاتحاد الدولي للعبة 1592 اختباراً في سبع بطولات، وانطوَت على إجمالي 2616 عينة خضعت للتحليل في 13 مختبراً حول العالم، وجميعها حاصلة على امتياز من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ومن أصل هذه العينات، كانت هناك نتيجة تحليل إيجابية واحدة، ومبرَّرة كونها حاصلة على إعفاء الاستخدام العلاجي.

أما الجانب الآخر من برنامج FIFA لمكافحة المنشطات، فيتمثل بالتعاون مع الاتحادات القارية عبر تنظيم سلسلة من ورشات العمل والمبادرات التعليمية لتعزيز وترسيخ إجراءات مكافحة المنشطات في بطولاتها القارية. ومن أبرز الأمثلة على مثل هذا الدعم، توقيع FIFA خلال عام 2023 على اتفاقية جديدة مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لتوسيع هذا البرنامج، وهو ما نتج عنه تضاعف عدد اختبارات مكافحة المنشطات ثماني مرات تحت مظلة هذا الاتحاد القاري للعبة مقارنة بعام 2022. يُذكر أن FIFA قدّم كذلك دعماً إضافياً في مجال التعليم والنهوض بالبنى التحتية المحلية لمكافحة المنشطات من خلال التعاون الدائم مع الجهات الوطنية لمكافحة المنشطات.

حفاظاً على تميز لعبة كرة القدم والشغف بها وروح اللعب الجماعي التي تسودها، تُعتبر مكافحة المنشطات من الركائز التي تقوم عليها فلسفة FIFA.