تاهيتي وتيهاو: طموح لامحدود

تعد هذه المشاركة السابعة لتاهيتي في كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA

يقدم FIFA Forward الدعم لكرة القدم الشاطئية في تاهيتي

تيونوي تيهاو: "نشعر بفخر كبير لتمثيل هذه الجزيرة الصغيرة في هذا الحدث الضخم"

تشتهر شواطئ تاهيتي حول العالم برمالها الذهبية ونخيلها الشاهق ومياهها الشفافة ومناظرها الخلابة. وقد اتخذ التيكي توا من هذه الشواطئ ملعباً له وزاد جمالها سحراً . و"التيكي توا" هو لقب منتخب كرة القدم الشاطئية في تاهيتي، الذي يشارك للمرة السابعة في تاريخه ببطولة العالم التي تقام بين 15 و25 فبراير/شباط في الإمارات العربية المتحدة.

وفي مقابلة له مع Inside FIFA، يقول تيونوي تيهاو: "إنه لأمر عظيم، بل تاريخي بالنسبة إلينا نحن التاهيتيين. نشعر بفرحة عارمة وفخر عظيم لقدرتنا على تمثيل هذه الجزيرة الصغيرة في هذا الحدث الكبير". "صحيح أننا لم نحصد الكأس في السابق، ولكننا لسنا ببعيدين عن تحقيق هذا الهدف.فقد وصلنا مرتين من قبل إلى المباراة النهائية، ولدينا جميع المؤهلات التي تخولنا الظفر باللقب هذه السنة!"

تمكنت تاهيتي، في أقل من 10 سنوات، من كتابة اسمها مع عمالقة هذه اللعبة إلى جانب البرازيل واليابان والبرتغال وإيطاليا التي ضربت معها الجزيرة موعداً في 22 فبراير/شباط في المباراة ربع النهائية ضمن بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2024. وما يضيف على عظمة هذا الإنجاز هو أنّ اللاعب الأكبر سناً في منتخب تاهيتي لا يتجاوز 20 سنة من العمر. "أحدثت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2013 موجة عارمة غمرت تاهيتي بشغف لهذه اللعبة، وأنا في طليعتهم. تابعت البطولة من المدرجات ولم أفوت مباراة واحدة، وطوال الوقت، كانت فكرة واحدة تدور في ذهني، أنا أكون مع المنتخب".

حفل ترحيب ملون في تاهيتي

قد يبدو الأمر غريباً بالنسبة لهذا اللاعب الذي تدرب للعب كرة القدم على العشب. شارك تيونوي تيهاو، الهداف التاريخي لمنتخب تاهيتي، بحصيلة 24 هدفاً، في كأس القارات FIFA البرازيل 2013. ولكن في تاهيتي، أكثر من أي مكان آخر، تُعتبر كرة القدم، والكرة الشاطئية وحتى كرة الصالات الرياضية نفسها.

ويضيف تيهاو: "هذا صحيح، كثير منّا في الجزيرة نتدرب على الرياضات الثلاثة معاً، وبالنسبة إليّ، الشغف هو نفسه، ولا تختلف هذه الرياضات عن بعضها البعض إلا من حيث الفنيات والرؤية. ولكن من المؤكد أن لاعب كرة القدم الماهر، قد لا يكون بالبراعة نفسها في الكرة الشاطئية أو كرة الصالات، والعكس صحيح. لذلك، لا يمكنني الجزم لماذا يبدو التنقل بين رياضة وأخرى أمراً طبيعياً بالنسبة إلينا، رغم اختلاف الأمور. ربّما هذه المهارات المتنوعة أمر اكتسبناه من ثقافتنا".

ولا تكتفي تاهيتي بالاستفادة من هذا الكنز، بل تسعى إلى تغذيته أيضاً، لذلك تنظم مهرجان الجزر السنوي الذي يجسد هذا الثالوث الكروي. يضمّ هذا العرس الكروي السنوي جميع الجزر في المنطقة، ويشارك فيه لاعبون من الرياضات الثلاث من رجال ونساء وأولاد وناشئين.

“ويؤكد تيونوي تيهاو، الذي خسر نهائي نسخة العام 2023 برفقة المحاربين الخضر أمام فريق تيكي تاما الذي يضمّ عدداً من اللاعبين الدوليين مثل باتريك تيبا وهيراواري سالم، قائلاً: "إنه حدث هائل لا يمكن تفويته بالنسبة إلينا، نحن التاهيتيين. هذه نسختنا من كأس العالم،لسوء الحظ، ما زالت خزائننا خاوية من الألقاب، لذلك ستكون هذه الفرصة سانحة لمقارعة الأفضل".

وقد شارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو في يوليو/تموز الماضي في افتتاح هذا المهرجان، أثناء زيارته إلى الجزيرة للكشف عن ملعب عشب اصطناعي من تقديم برنامج FIFA Forward. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المنافسة تلقت دعماً من FIFA بقيمة 259 ألف دولار أميركي.

ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك فقط، ففي إطار برنامج FIFA Forward، قدمت الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم مساعدة لتاهيتي بقيمة 105 آلاف دولار أميركي لتغطية نفقات مواصلات منتخب التيكي توا. وهذا ما سمح لهم بالاستعداد لكأس العالم كما ينبغي، إذ حطّوا الرحال في البرازيل، مهد رياضة الكرة الشاطئية، وأقاموا معسكراً تدريبياً طوال أربعة أسابيع، تخلله تدريبات ومباريات ودية برفقة الفرق المحلية.

ويضيف تيهاو الذي وصل إلى منتصف بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2024: "كانت تجربة غنية ومفيدة بالنسبة إلينا. وساعدتنا على الوصول على أهبة الاستعداد إلى بطولة كأس العالم". وفي الختام، كشف النجم التاهيتي عن حلمه الذي اتخذ منه هدفاً ومهمة: "لا أتمنى سوى أمراً واحداً وهو أن أجعل من تاهيتي بطلة العالم".